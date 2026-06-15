Νέο αρνητικό ρεκόρ στα νοσοκομειακά φάρμακα - Δομική κρίση «βλέπουν» ΣΦΕΕ και PIF

Για κάθε 10 καινοτόμα φάρμακα που χρειάζονται οι Έλληνες ασθενείς, το κράτος χρηματοδοτεί λιγότερα από δύο, τονίζουν ΣΦΕΕ και PIF

Διονυσία Προκόπη

Νέο αρνητικό ρεκόρ στα νοσοκομειακά φάρμακα - Δομική κρίση «βλέπουν» ΣΦΕΕ και PIF
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ΦΑΡΜΑΚΟ
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Snapshot
  • Το clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έφτασε στο 80,7%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2024.
  • Για κάθε 10 καινοτόμα φάρμακα που χρειάζονται οι ασθενείς, το κράτος καλύπτει λιγότερα από δύο, μετακυλίοντας το κόστος στις φαρμακευτικές εταιρείες.
  • ΣΦΕΕ και PIF χαρακτηρίζουν την κατάσταση δομική κρίση και ζητούν άμεσες μεταρρυθμίσεις και ορθολογική κατανομή πόρων για τη βιωσιμότητα του συστήματος και την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες.
  • Υπάρχει απροθυμία της πολιτείας να αναλάβει δεσμεύσεις για τη φαρμακευτική δαπάνη, γεγονός που απειλεί την παροχή μελλοντικών θεραπειών στους ασθενείς.
  • Οι δύο φορείς καλούν σε άμεση συνάντηση με τα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών για διάλογο και συνδιαμόρφωση βιώσιμου συστήματος φαρμακευτικής δαπάνης.
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Άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Οικονομικών, ζητούν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και το PhARMA Innovation Forum (PIF), μετά την «ψυχρολουσία» που έφεραν στις φαρμακευτικές εταιρείες, τα σημειώματα με το clawback του νοσοκομειακού φαρμάκου, για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2025 αποτυπώνουν μια συνθήκη χωρίς προηγούμενο: το clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα ανήλθε στο 80,7%, σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024» αναφέρουν τα δύο θεσμικά όργανα της φαρμακοβιομηχανίας σε κοινή τους ανακοίνωση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους, για την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύστημα αποζημίωσης των νοσοκομειακών φαρμάκων στην Ελλάδα.

«Κανένα αποτέλεσμα στη συγκράτηση της δαπάνης»

Το νοσοκομειακό clawback παραμένει σε υψηλά επίπεδα όλα τα προηγούμενα χρόνια, κοντά στο 80%. Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για σταδιακή μείωση του εν λόγω μηχανισμού, είχαν καλλιεργήσει στις φαρμακευτικές εταιρείες προσδοκίες, ανάλογες με τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, οι οποίες όμως διαψεύδονται. «Η συνεχιζόμενη επιδείνωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης ανάληψης κοινής δράσης από την πολιτεία και τον κλάδο, με σκοπό την εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, διότι μέχρι τώρα οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είναι σαφές, ότι ένας μηχανισμός που γεννήθηκε ως έκτακτο μέτρο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης –μιας εποχής που η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της– πρέπει πλέον να περιοριστεί σε πραγματικά βιώσιμα επίπεδα» αναφέρουν ΣΦΕΕ και PIF.

«Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι διαχρονικές ανισορροπίες στη χρηματοδότηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης έχουν πλέον μετατραπεί σε δομική κρίση» εκτιμούν. Ζητούν δε επιτάχυνση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς και η βιωσιμότητα των εταιρειών τους.

«Απροθυμία της πολιτείας να αναλάβει την παραμικρή δέσμευση»

Η Kavita Patel, Πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 80,7% είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σημείο για τη φαρμακευτική καινοτομία στην Ελλάδα. Σημαίνει πρακτικά ότι για κάθε 10 καινοτόμα φάρμακα που χρειάζονται οι Έλληνες ασθενείς για σοβαρές, χρόνιες ή απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες, το κράτος καλύπτει λιγότερα από δύο, μετακυλίοντας το σύνολο του κόστους στις εταιρείες που επενδύουν και προσφέρουν καινοτόμες θεραπείες. Και αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη. Τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν με σαφήνεια τις εκτιμήσεις που το PIF είχε διατυπώσει εγκαίρως το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη μη βιωσιμότητα της υφιστάμενης κατάστασης. Οι ανησυχίες μας αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα δεδομένα και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις.»

Από την πλευρά του ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ και Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάδας και Κύπρου ανέφερε: «Η απροθυμία της πολιτείας να αναλάβει την παραμικρή δέσμευση για την πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης, ακόμη και στα νοσοκομεία, σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενο εξ ολοκλήρου από αυτήν οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην στέρηση μελλοντικών θεραπειών από τους Έλληνες ασθενείς και αναδεικνύει ταυτόχρονα τον εφησυχασμό που χαρακτηρίζει τις αρχές σχετικά με την απόδοση ή μη, οποιουδήποτε μέτρου λαμβάνεται για τη συγκράτηση της δαπάνης. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί πραγματικά πανευρωπαϊκή αν όχι παγκόσμια πρωτοτυπία. Οι εταιρείες του χώρου του φαρμάκου στηρίζουν περισσότερο από το κράτος την φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών. Καλούμε σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο την πολιτεία, ώστε να διασφαλιστεί ένα πλαίσιο που θα λειτουργεί δίκαια, αποτελεσματικά και προς όφελος των ασθενών.»

ΣΦΕΕ και PIF δηλώνουν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πραγματική σύμπραξη μεταξύ πολιτείας και φαρμακευτικού κλάδου. Απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση προς το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών για άμεση, θεσμική συνάντηση και «ουσιαστικό, ειλικρινή διάλογο, με στόχο τη συνδιαμόρφωση ενός βιώσιμου, προβλέψιμου και δίκαιου συστήματος φαρμακευτικής δαπάνης. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια μπορούν να υλοποιηθούν οι λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών και στις δυνατότητες του συστήματος υγείας».

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