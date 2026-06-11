Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από την 1η Ιουλίου

Snapshot Από την 1η Ιουλίου εφαρμόζεται καθολικά το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Το νέο σύστημα επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των θεραπειών, των λόγων συνταγογράφησης και της χρήσης των φαρμάκων.

Η δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο θα βοηθήσει το κράτος να παρακολουθεί την κίνηση των ακριβών φαρμάκων. Snapshot powered by AI

Με καθυστέρηση λίγων μηνών, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι έτοιμο να εφαρμοστεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από την 1η Ιουλίου. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο 3ο ΣΦΕΕ Summit, την Πέμπτη (11/06/2026), «από την 1η Ιουλίου, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία. Μέσω του νέου συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες».

Όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν ο κ. Γεωργιάδης, η δυνατότητα ελέγχου της νοσοκομειακής συνταγογράφησης σε πραγματικό χρόνο, θα επιτρέψει στο κράτος να παρακολουθεί την κίνηση των πολύ ακριβών φαρμάκων. «Η δυνατότητα ελέγχου του γιατρού για φάρμακα που είναι τόσο ακριβά, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρωτοχρονιάτικη πίτα του ΣΦΕΕ, πριν λίγους μήνες.

Τη σημερινή ανακοίνωση ο υπουργός Υγείας έκανε στο πλαίσιο συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ως προς τον κλάδο του φαρμάκου, καθώς και για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη, όσον αφορά την καινοτομία, την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Υγείας, «η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική και στη φαρμακοβιομηχανία τα πάμε πάρα πολύ καλά, μην ακούτε τι λένε».

«Ως κυβέρνηση, οφείλουμε να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζονται. Σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, γεγονός που αντανακλά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχουμε ακολουθήσει» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Επίσης, τόνισε ότι «το γεγονός ότι παράγονται πολλές περισσότερες καινοτόμες θεραπείες που είναι πολύ ακριβότερες, θα δημιουργήσουν προβλήματα και προκλήσεις στους προϋπολογισμούς όλων των κρατών, ακόμα και των πλουσιοτέρων». Και κατέληξε: «Η πρόκληση είναι να αντέξουν οι προϋπολογισμοί των κρατών την πολύ μεγάλη καινοτομία που παράγεται με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα, δεν θα είναι εύκολο αυτό».

Διαβάστε επίσης