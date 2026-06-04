ΕΟΠΕ: Αισιόδοξες οι εξελίξεις στην ογκολογία, αλλά δεν «σβήνουν τον καρκίνο»

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) θεωρεί σημαντικό να συμβάλει στην ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των ασθενών και του κοινού.

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

ΕΟΠΕ: Αισιόδοξες οι εξελίξεις στην ογκολογία, αλλά δεν «σβήνουν τον καρκίνο»
ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA
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  • Η ΕΟΠΕ τονίζει την ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο.
  • Σημαντική πρόοδος παρουσιάστηκε στο ASCO 2026, με νέες θεραπείες όπως ανοσοθεραπεία, στοχεύουσες θεραπείες και κυτταρικές θεραπείες.
  • Καινοτόμες θεραπείες για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος έδειξαν σημαντικά αποτελέσματα, αλλά βρίσκονται ακόμα υπό αξιολόγηση.
  • Η ΕΟΠΕ προτρέπει να αποφεύγονται υπερβολικοί όροι όπως «θαύμα» ή «οριστική θεραπεία» και οι ασθενείς να συμβουλεύονται τον θεράποντα ογκολόγο τους.
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Τα νέα δεδομένα σχετικά με καινοτόμες υπό δοκιμή θεραπείες για διάφορες μορφές καρκίνου που έχουν δημιουργήσει αισιοδοξία και μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό, σχολιάζει η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ). Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις ως «εμβόλια που σβήνουν τον καρκίνο» ή ως «θαυματουργές θεραπείες», η ΕΟΠΕ προτάσσει την ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των ασθενών και του κοινού.

Η σημαντική πρόοδος που συντελείται στην ογκολογία, επιβεβαιώθηκε ακόμη μία χρονιά, στο πρόσφατο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO 2026), σημειώνει η ΕΟΠΕ. Νέα δεδομένα παρουσιάστηκαν σε τομείς όπως η ανοσοθεραπεία, οι στοχεύουσες θεραπείες, τα φάρμακα συζευγμένα με αντισώματα (ADCs), οι κυτταρικές θεραπείες και τα θεραπευτικά εμβόλια που βρίσκονται υπό κλινική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα νέα δεδομένα στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος, έναν από τους πλέον επιθετικούς όγκους με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, όπου παρουσιάστηκαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα από καινοτόμο στοχεύουσα θεραπευτική προσέγγιση.

Παράλληλα, σημαντικές εξελίξεις ανακοινώθηκαν και στον τομέα των νέων ανοσοθεραπευτικών στρατηγικών, οι οποίες σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών οδήγησαν σε ιδιαίτερα ενθαρρυντικές αποκρίσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πολλές από αυτές τις θεραπευτικές προσεγγίσεις βρίσκονται ακόμη σε στάδιο κλινικής αξιολόγησης και δεν αποτελούν θεραπευτικές επιλογές για άμεση κλινική εφαρμογή.

Η ΕΟΠΕ καλεί τους ασθενείς και τις οικογένειές τους «να αντιμετωπίζουν με προσοχή δημοσιεύματα που χρησιμοποιούν όρους όπως "επανάσταση", "θαύμα" ή "οριστική θεραπεία", καθώς η επιστημονική πρόοδος βασίζεται σε αυστηρή αξιολόγηση των δεδομένων και σε σταδιακά βήματα που επιβεβαιώνονται μέσα από κλινικές μελέτες.
Η πρόοδος στην ογκολογία είναι πραγματική και συνεχής. Τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης και η ποιότητα ζωής των ασθενών χάρη στην καλύτερη κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών. Για κάθε πληροφορία που αφορά νέες θεραπείες ή ερευνητικά αποτελέσματα, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον θεράποντα Παθολόγο-Ογκολόγο, ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει την αξιοπιστία των δεδομένων και τη δυνητική εφαρμογή τους στη δική τους περίπτωση» τονίζουν οι Έλληνες ογκολόγοι.

Τέλος, η ΕΟΠΕ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις και να ενημερώνει υπεύθυνα την ιατρική κοινότητα, τους ασθενείς και την κοινωνία για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ογκολογικής φροντίδας.

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