Αποεπενδύουν διεθνείς φαρμακευτικές λόγω clawback - Αποσύρθηκαν καινοτόμα φάρμακα για τον καρκίνο

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη: «Η Ελλάδα οδεύει να μετατραπεί από χώρα έγκαιρης διάθεσης καινοτόμων φαρμάκων σε χώρα καθυστερημένης ή επιλεκτικής πρόσβασης»

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη
Η πρόεδρος του PIF, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη
Προειδοποίηση για το περιβάλλον που δημιουργείται στην έλευση νέων θεραπειών στην Ελλάδα, αποτελεί η πρόσφατη απόσυρση από τη χώρα καινοτόμων θεραπειών για τον καρκίνο λόγω υψηλού clawback. Το PhARMA Innovation Forum (PIF), το οποίο εκπροσωπεί 30 κορυφαίες βιοφαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάθεση καινοτόμων θεραπειών, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής καινοτομίας στη χώρα μας και τις επιπτώσεις της τόσο στη διαθεσιμότητα όσο και στην πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες, καινοτόμες θεραπείες.

Όπως τονίζει το PIF, η ελληνική αγορά καινοτόμων φαρμάκων αντιμετωπίζει πλέον ασφυκτική πίεση υπό το βάρος του υψηλότερου clawback στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δημιουργεί ένα περιβάλλον λειτουργίας που καθίσταται ολοένα και λιγότερο προβλέψιμο και βιώσιμο. Το φόρουμ κάνει λόγο για αποεπένδυση από διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες σε ζωτικής σημασίας θεραπευτικούς τομείς. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις ολοένα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην έλευση νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα μας, συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και εγείρει εύλογες ανησυχίες για το μέλλον της πρόσβασης των ασθενών στην καινοτομία, υποστηρίζει το PIF.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική φαρμακευτική αγορά αυξάνεται ταχύτερα από τον δημόσιο προϋπολογισμό, ενώ η συμμετοχή του κράτους παραμένει σταθερή με κλειστό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τη μεταφορά δυσανάλογου χρηματοδοτικού βάρους στη φαρμακοβιομηχανία μέσω υποχρεωτικών επιστροφών.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων, ωστόσο το νοσοκομειακό clawback για φάρμακα άνω των 30 ευρώ υπερβαίνει το 75% για το έτος 2024, ενώ για τον ΕΟΠΥΥ φτάνει το 62,7%. Πρόσθετο φορτίο στα καινοτόμα φάρμακα περίπου 100 εκατ. ευρώ, δημιουργείται από επιπλέον δημοσιονομικές μετακυλήσεις, σύμφωνα με το φόρουμ.

Ο δείκτης EFPIA WAIT δείχνει ότι η διαθεσιμότητα νέων καινοτόμων θεραπειών μειώθηκε κατά 4% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Την τελευταία πενταετία καταγράφεται μέση αποεπένδυση της τάξης του 20% σε ανθρώπινο δυναμικό με απολύσεις υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε τοπικές λειτουργίες και κλινική έρευνα, ενώ παρατηρείται επιβράδυνση στη δραστηριότητα των κλινικών μελετών, παρά τις θεσμικές προβλέψεις για το επενδυτικό clawback.

Χώρα καθυστερημένης ή επιλεκτικής πρόσβασης

«Η καινοτομία δεν μπορεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον μόνιμης οικονομικής αβεβαιότητας. Όταν το σύστημα χρηματοδότησης καθίσταται μη βιώσιμο, η πρόσβαση των ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες δεν καθυστερεί απλώς- κινδυνεύει! Η Ελλάδα οδεύει να μετατραπεί από χώρα έγκαιρης διάθεσης καινοτόμων φαρμάκων σε χώρα καθυστερημένης ή επιλεκτικής πρόσβασης. Χρειαζόμαστε άμεσα ένα προβλέψιμο πλαίσιο που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και τη διαθεσιμότητα της καινοτομίας για τους ασθενείς» δήλωσε η πρόεδρος του PIF, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη.

Για να παραμείνει η χώρα ένας αξιόπιστος και ανταγωνιστικός εταίρος στην καινοτομία και οι ασθενείς να έχουν έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, τη στιγμή που τη χρειάζονται, το PIF ζητά έναν ειλικρινή και τεκμηριωμένο διάλογο μεταξύ πολιτείας, φαρμακευτικής βιομηχανίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Ας μην κρυβόμαστε άλλο, απαιτούνται πρόσθετοι πόροι στο σύστημα, και αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει υπερεξαντληθεί και έχει αποδείξει εμπράκτως όλα αυτά τα χρόνια την ηθική της στάση στο πρόβλημα και την συναίσθηση της ευθύνης της. Πρέπει και το κράτος να συναισθανθεί την δική του ευθύνη και να δράσει αναλόγως» καταλήγει το φόρουμ.

