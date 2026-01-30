Οι 5 προτεραιότητες της καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας - Ζητούν όριο υποχρεωτικών επιστροφών στο 50%

Στα κανάλια με υψηλό ποσοστό καινοτόμων θεραπειών, οι επιβαρύνσεις παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα: άνω του 75% για το κανάλι των νοσοκομείων και άνω του 63% για τον ΕΟΠΥΥ

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Οι 5 προτεραιότητες της καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας - Ζητούν όριο υποχρεωτικών επιστροφών στο 50%
PIF
ΦΑΡΜΑΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 2026 να αποτελέσει χρονιά ορόσημο για τη φαρμακευτική καινοτομία στην Ελλάδα, ζητούν οι διεθνείς φαρμακευτικές επιχειρήσεις που φέρνουν καινοτόμα φάρμακα στη χώρα μας και εκπροσωπούνται στο PhARMA Innovation Forum (PIF). Μέσω της προέδρου του, Λαμπρίνας Μπαρμπετάκη, το φόρουμ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την προστασία της καινοτομίας, καλώντας όλα τα μέρη να αναλάβουν τις ευθύνες τους: κράτος, επιστήμη, ασθενείς, βιομηχανία.

Με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, το φόρουμ επισήμανε ότι, παρά τις εξαγγελίες της πολιτείας, το χάσμα μεταξύ συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης και δημόσιου προϋπολογισμού συνεχίζει να διευρύνεται υπονομεύοντας την πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες και την επιχειρηματική δραστηριότητα των βιοφαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα. Στα κανάλια με υψηλό ποσοστό καινοτόμων θεραπειών, οι επιβαρύνσεις παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα, άνω του 75% για το κανάλι των νοσοκομείων και άνω του 63% για τον ΕΟΠΥΥ, θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη σύσταση του Σχήματος Μεταβατικής Αποζημίωσης των καινοτόμων φαρμάκων, δηλαδή του λεγόμενου Ταμείου Καινοτομίας. Υπουργείο Υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες φέρονται να έχουν συμφωνήσει στα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, το οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας (26/01/2026).

Επίσης, δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών κλινικών μελετών, η οποία εισάγει σαφέστερες διαδικασίες για την υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων, αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, καθώς και τυποποιημένες συμβάσεις ανά κατηγορία κλινικής μελέτης.

Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις αποτολούν θετικά βήματα κατά το PIF, που προστίθενται στην προηγούμενη θέσπιση της ρήτρας συνυπευθυνότητας στο πλαίσιο του RRF και στην πρόβλεψη για πρόσθετους πόρους από το 2026. Ωστόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες συνεχίζουν να λειτουργούν «υπό αυξανόμενη οικονομική ασφυξία σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον».

Οι βασικοί άξονες που θέτει το PhARMA Innovation Forum για το 2026 είναι πέντε:

  • Ανάληψη από το κράτος της δημοσιονομικής ευθύνης των μέτρων προστατευτισμού

Το PIF υπολογίζει σε 100 εκατ. ευρώ το ποσό που προκύπτει από την εξαίρεση των φθηνών νοσοκομειακών φαρμάκων (κάτω των 30 ευρώ) από το clawback, καθώς και άλλων μέτρων που προστατεύουν φθηνά και αποτελεσματικά φάρμακα από δυσανάλογες επιβαρύνσεις και καλεί την Πολιτεία να χρηματοδοτήσει αυτές τις δράσεις.

  • Σταδιακή θέσπιση ανώτατου ορίου συνυπευθυνότητας

Παρόλο που η κυβέρνηση έχει αρνηθεί θέσπιση ορίου συνυπευθυνότητας στο clawback, στο πλαίσιο ενός τριετούς μνημονίου συνεργασίας φαρμακοβιομηχανίας - πολιτείας, το φόρουμ επαναλαμβάνει την πρότασή του, επικεντρώνοντας στις καινοτόμες θεραπείες για τις οποίες ζητά ανώτατο όριο 50% στις υποχρεωτικές επιστροφές.

  • Διορθωτικά μέτρα για το clawback 2026–2027

Το φόρουμ ζητεί έγκαιρο σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων με σαφή και προβλέψιμη πορεία.

  • Μεσοπρόθεσμα, σύναψη ενός "Framework Agreement" μεταξύ πολιτείας και φαρμακευτικής καινοτομίας.
  • Τέλος, το PIF θεωρεί ότι το σπάσιμο του προϋπολογισμού του φαρμάκου ανά κανάλι, δημιουργεί άνιση κατανομή βαρών σε βάρος της καινοτομίας και ζητά την αντιμετώπισή τους.
Pharma Innovation Forum

Τον τόνο έδωσε η πρόεδρος του PIF, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε: «Το 2026 πρέπει να αποτελέσει χρονιά ορόσημο για τη φαρμακευτική καινοτομία στη χώρα μας, σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς- όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες και η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι· είναι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης. Όπως έχουμε ξεκάθαρα δηλώσει, θα συνεχίσουμε και φέτος να είμαστε παρόντες και να κάνουμε «θόρυβο» για την καινοτομία! Πάντα σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους θεσμούς, διεκδικώντας ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο που αναγνωρίζει έμπρακτα την αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας. Η πολιτεία καλείται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες και όλοι οι εταίροι να συμβάλουμε με συνέπεια, ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο που εξασφαλίζει την πρόσβαση, αναγνωρίζοντας την αξία της καινοτομίας με όρους επαρκούς χρηματοδότησης, και αποκλιμάκωση των υποχρεωτικών επιστροφών στα κανάλια της καινοτομίας. Τώρα είναι η στιγμή να περάσουμε από τις προθέσεις στις εγγυήσεις και να μετατρέψουμε αυτό το όραμα, αυτή την θέληση, αυτόν τον στόχο, πραγματικότητα.»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του PIF, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, σημείωσε: «Ως PhARMA Innovation Forum, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε εποικοδομητικά στη διαμόρφωση λύσεων που είναι εφαρμόσιμες, τεκμηριωμένες και μετρήσιμες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο ρόλος μας είναι να λειτουργούμε ως ο συνδετικός κρίκος του οικοσυστήματος: να φέρνουμε δεδομένα, διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και εμπειρία από το πεδίο της καινοτομίας, ώστε να υποστηριχθεί ένας κοινός σχεδιασμός με σαφείς προτεραιότητες, συγκεκριμένες δεσμεύσεις, λογοδοσία και διαφάνεια.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, συλλόγων ασθενών, καθώς και στελεχών των εταιρειών–μελών του φόρουμ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:01ΚΟΣΜΟΣ

Κέβιν Γουόρς: Ο υποψήφιος του προέδρου Τραμπ για την προεδρία της Fed

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ

13:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τα ζευγάρια των playoffs - Ξεχωρίζουν Μπενφίκα-Ρεάλ και Γαλατά-Γιουβέντους

13:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Η παράσταση που παραμένει διαχρονική ακόμα και 52 χρόνια μετά

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά: «Ήταν η πρώτη φορά που η αμφισβήτηση αφορούσε έδαφος» λέει ο πρέσβης Νεζερίτης

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες της τραγωδίας στο εργοστάσιο - Τι εξετάζει η ΔΑΕΕ

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: «Ιστορική» κατάσχεση πέντε τόνων κάνναβης - Εντοπίστηκε και αντιαρματικό όπλο - Φωτογραφίες

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

13:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

O Κένεθ Φαρίντ στο Allwyn Game Time φτιάχνει τον τέλειο παίκτη του Παναθηναϊκού

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Τείχος των Δακρύων: Μνημείο 15 μέτρων στο Μπρούκλιν για τα 18.000 νεκρά παιδιά της Γάζας

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Τούμπα ο Φάμελλος: «Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

13:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ - Η επιστροφή που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ»

13:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα έρευνα: Οι 9 στους 10 εργαζόμενους θέλουν να φαίνεται καθαρά ο μισθός σε κάθε θέση

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η Αττική στις 3 και 4 Φεβρουαρίου: Νέα απεργία του ΣΑΤΑ

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Στη σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου μετακόμισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΠΑΠ περνά στην εποχή της Allwyn - Σε πλήρη εξέλιξη το rebranding που φέρνει νέες εμπειρίες με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας

13:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Σχεδόν 14 κιλά εκρηκτικού υλικού χάθηκαν από πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους

12:11LIFESTYLE

Καλημέρα Ελλάδα: Το νέο πρόσωπο στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες της τραγωδίας στο εργοστάσιο - Τι εξετάζει η ΔΑΕΕ

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο τη μοιραία νύχτα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League LIVE: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στα playoffs

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ