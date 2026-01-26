Η ογκολογία στο επίκεντρο της φαρμακευτικής καινοτομίας - Αφορά το 30% των ερευνητικών προγραμμάτων

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, τη Δευτέρα (26/01/2026), με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας, των ενώσεων ασθενών, των ευρωπαϊκών θεσμών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, τα σημαντικά βήματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, όπως η ένταξη και αποζημίωση νέων ογκολογικών βιοδεικτών που στοχεύουν στην εξατομικευμένη θεραπεία, η σημασία της πρόσβασης στις νέες καινοτόμες θεραπείες από τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και τα εμπόδια πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών στις υπηρεσίες υγείας.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, η πολυεπίπεδη συμμετοχή στη συνάντηση επιβεβαιώνει τη σημασία της πρωτοβουλίας με στόχο τη διαμόρφωση σταθερής εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο. «Η παρουσία όλων σας εδώ επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ και κρατά ζωντανό το δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση του καρκίνου» υπογράμμισε.

Εστίασε, επίσης, στην διεθνή άνοδο της φαρμακευτικής καινοτομίας και της έρευνας, επισημαίνοντας ότι η ογκολογία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς περίπου το 30% των ερευνητικών προγραμμάτων αφορά τον καρκίνο. «Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι ασθενείς αναφορικά με την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, καθώς και σε υπάρχουσες θεραπείες, ωστόσο ο χαμηλός προϋπολογισμός για το φάρμακο και την καινοτομία δημιουργεί σημαντικά εμπόδια» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη ότι η επιστημονική πρόοδος πρέπει να συνοδεύεται από έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες, ενώ αναφέρθηκε και στην ανανέωση της λίστας των βιοδεικτών, επισημαίνοντας ότι απομένουν πρακτικά ζητήματα για την πλήρη εφαρμογή της αποζημίωσής τους. Χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και επανέλαβε τη δέσμευση των φαρμακευτικών εταιρειών να συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, με τον καρκίνο να παραμένει προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η αυτή η ετήσια συνάντηση αποτελεί σημαντικό μηχανισμό ελέγχου της προόδου και θέσπισης νέων στόχων στην εθνική πολιτική για τον καρκίνο. «Με αυτό το διάλογο μπορούμε να ελέγχουμε πώς έχει προχωρήσει η συνεργασία μας ανά έτος, να βελτιώνουμε την πορεία μας και να διορθώνουμε τα προβλήματα» σημείωσε.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι βιοδείκτες έχουν πλέον ενταχθεί στην αποζημίωση, με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό, ενώ αναφέρθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, αλλά και στα ψηφιακά ογκολογικά συμβούλια που επιτρέπουν σε ογκολόγους και επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, βελτιώνοντας την ογκολογική φροντίδα. Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε, επίσης, ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας εντός του 2026, με τη σύσταση ομάδας εργασίας στο άμεσο διάστημα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συζήτηση για τη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιολόγηση και ένταξη της καινοτομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις νέες ογκολογικές υποδομές της χώρας, στη νέα μονάδα του Νοσοκομείου Παπανικολάου, στο Κέντρο Ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και στη νέα ογκολογική κλινική Λαμίας, ενώ υπογράμμισε ότι η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία συνδέεται με τη σημαντική αύξηση των ασθενών που λαμβάνουν θεραπείες υψηλού κόστους.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ασθενών μετά τη διάγνωση. Υπογράμμισε ότι ο χρόνος αναμονής για την έναρξη της ακτινοθεραπείας έχει μειωθεί σημαντικά, χάρη στην ενίσχυση του εξοπλισμού και την αύξηση των διαθέσιμων μηχανημάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις στη χημειοθεραπεία ούτε στις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ όλοι οι δείκτες παρακολουθούνται συστηματικά, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Χιώτης, συμμετείχαν οι: Κώστας Αθανασάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γιώργος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, Ελένη Κουρέα, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Παπανδρέου, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ (S&D), Άννα Παϊσίου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Η.Δ.Υ.Κ.Α. Α.Ε., Εμμανουήλ Σαλούστρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Αμάντα Ψυρρή, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Διευθύντρια της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».