Νέα ΚΥΑ για το επενδυτικό clawback και «σπάσιμο» προϋπολογισμού για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Προβλεψιμότητα και ένα πλάνο πενταετίας με κύριους άξονες τον έλεγχο της κατανάλωσης, τη μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, την ορθολογική αξιολόγηση και αποζημίωση της καινοτομίας και τη διατήρηση των κινήτρων του επενδυτικού clawback, ζήτησε από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΠΕΦ, το βράδυ της Δευτέρας (19/01/2026).

Ο κ. Τρύφων υπογράμμισε ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί παράδειγμα έμπρακτης προσφοράς, με σημαντικές επενδύσεις, χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξαγωγική δυναμική. Η εγχώρια παραγωγή φαρμάκου αριθμεί 51 εργοστάσια και 27 Κέντρα γενοσήμων, 5.500 νέες θέσεις εργασίας. Με τις 17 νέες παραγωγικές μονάδες στην Ανατολική Αττική και την Τρίπολη, η Ελλάδα μπορεί να καλύψει το 12% της φαρμακευτικής παραγωγής στην Ευρώπη και βρίσκεται στις 5 πιο δυναμικές παραγωγικά χώρες στην ΕΕ, στο φάρμακο. Μάλιστα, η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει το 70% των αναγκών στα καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρώπη, επισήμανε ο κ. Τρύφων.

Αναφερόμενος στην εποχή μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρόεδρος της ΠΕΦ σημείωσε ότι οι διαθέσιμοι πόροι για επενδύσεις θα είναι περιορισμένοι, ως εκ τούτου χρειάζεται να κατευθυνθούν σε κλάδους που δημιουργούν σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία και έχουν δυνατότητα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Το αναπτυξιακό εργαλείο του επενδυτικού clawback θα συνεχιστεί, διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όσο θα υπάρχουν πλεονάσματα, πρόσθεσε με νόημα. Πάντως, για το επενδυτικό clawback των ετών 2026-2027, έρχεται τις επόμενες ημέρες Κοινή Υπουργική Απόφαση με το υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία θα περιλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια θυγατρικών εταιρειών των φαρμακοβιομηχανιών. Από το 2019, το επενδυτικό clawback έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ στο νέο κύκλο εφαρμογής του, ο κ. Γεωργιάδης εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε, επίσης, ότι μέσα στο 2026 θα «σπάσει» η φαρμακευτική δαπάνη για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους. Ο διαχωρισμός αφορά τα βιολογικά πρωτότυπα φάρμακα και τα βιοομοειδή, που παρουσιάζουν υψηλού βαθμού ομοιότητα και είναι ισοδύναμα με τα προϊόντα αναφοράς. Μέσα στο 2026, άλλωστε, αναμένονται πολλά νέα βιοομοειδή σκευάσματα.

Ο κ. Γεωργιάδης, τέλος, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει τις μικρότερες ελλείψεις σε φάρμακα σε όλη την ΕΕ των 27, καθώς η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία δεν ενισχύει μόνο την εθνική οικονομία, αλλά συμβάλλει και στην επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων.

Διαβάστε επίσης