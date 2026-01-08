Ξεκίνησε η εκτέλεση των συνταγών για δωρεάν φάρμακα GLP-1 - Οδηγίες και διαχείριση παρενεργειών

Σε εξέλιξη η δράση κατά της παχυσαρκίας με τη συμμετοχή των φαρμακείων

Καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός των φαρμακείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών κινδύνων και αφορά στο σκέλος της παχυσαρκίας. Περισσότερα από 5.000 φαρμακεία σε όλη τη χώρα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στη σχετική πλατφόρμα, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ).

Ήδη από τις 2 Ιανουαρίου 2026 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτέλεσης συνταγών για τα φάρμκα κατά της παχυσαρκίας GLP-1, προκειμένου οι φαρμακοποιοί να διαθέτουν δωρεάν τη φαρμακευτική αγωγή στους δικαιούχους, είτε είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι. Πέρα από την παροχή της φαρμακευτικής αγωγής, τα φαρμακεία ενημερώνουν τους πολίτες οι οποίοι έλαβαν παραπεμπτικό για αξιολόγηση από Δημόσιες Δομές Υγείας, για όλα τα στάδια του προγράμματος.

Επίσης, η επιστημονική ομάδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου έχει συγκεντρώσει τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους ασθενείς, σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο. Τα βασικά σημεία του οδηγού περιλαμβάνουν ενότητες όπως:

Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς

Κατανόηση της συνταγογραφημένης αγωγής και των οδηγιών

και των οδηγιών Αναγνώριση και διαχείριση τυχόν παρενεργειών

Συνδυασμός θεραπείας με αλλαγές στον τρόπο ζωής, με υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και αύξησης της σωματικής δραστηριότητας

και αύξησης της Συνεργασία με ένα υπεύθυνο επαγγελματία υγείας για αναζήτηση κατάλληλης συμβουλευτικής.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες του ΠΦΣ:

