Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase»: «Η μαμά σου έραψε το νυφικό μου»

Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησε η Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase» την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Η παρουσιάστρια είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά ένα πρόσωπο που είχε ενεργό ρόλο στις προετοιμασίες του γάμου της με τον Αντώνη Αλεβιζόπουλο.

«Είναι συναισθηματικοί οι λόγοι. Μπαίνοντας στο πλατό, βλέπω μια γλυκιά υπέροχη ευγενική κυρία που με αγκαλιάζει και νιώθω ότι την ξέρω, την έχω ξαναδεί, αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι πολλά τα χρόνια. Είναι η γλυκιά σου η μανούλα που μου έραψε το νυφικό όταν παντρεύτηκα το 2007 και χάρηκα ειλικρινά που την είδα», είπε η Μαρία Μπεκατώρου αναφερόμενη στη γνωριμία της με τη μητέρα της παίκτριας.

«Με έφερε εδώ για να σε γνωρίσω. Μεγάλωσα και άκουγα ότι η Μαρία είναι το καλύτερο παιδί», πρόσθεσε η Άννα για την μητέρα της.

