Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είναι το φόρτε μου το πρωινό - Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που το κάνουν»

Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε για την πίεση που αισθάνθηκε όσο έκανε πρωινή εκπομπή ενώ δήλωσε ότι «βγάζει το καπέλο σε όσους το κάνουν».

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, και εξήγησε ότι οι πρωινές εκπομπές δεν είναι το φόρτε της και ότι θέλει να κάνει άλλα πράγματα.

«Δεν είναι το φόρτε μου το πρωινό. Μιλάμε τώρα εκ του ασφαλούς γιατί βιοποριζόμαστε εμείς από αυτή τη δουλειά και ο Θεός τα βλέπει και γελάει. Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που κάνουν πρωινό. Εγώ πιέστηκα μέσα από αυτό. Τώρα είμαι πολύ καλά εδώ. Μου άρεσε που με πρότειναν και με είχαν επιλέξει τότε, αλλά θέλω να κάνω άλλα πράγματα», εξήγησε.

Όσον αφορά τις βραδινές εκπομπές, η Μαρία Μπεκατώρου δήλωσε: «Δεν προχωράει η συζήτηση για το βραδινό σόου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο κι εμένα θα μου άρεσε πολύ, αλλά δεν θέλω να λέω κάτι το οποίο, πρώτον, δεν ισχύει και, δεύτερον, εδώ ρίχνουμε πολύ δουλειά είμαι μια χαρά. Μακάρι να γίνει, αλλά κι αν δεν γίνει κάτι, είμαι πολύ ευχαριστημένη με το "Chase" μου. Πάει καλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, από τα νούμερα κρινόμαστε. Έχω πάντα μια μικρή ανασφάλεια όταν ξεκινάω τηλεοπτικά. Δεν περίμενα να κάνει τόση επιτυχία γιατί ήταν κάτι καινούριο και για τα ελληνικά δεδομένα και για εμένα, προσωπικά. Τώρα είναι η 5η χρονιά και διανύουμε μία πολύ όμορφη χρονιά μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα κλείσει μία σεζόν».

Διαβάστε επίσης