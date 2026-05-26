Κύπρος: Παλαιστίνιοι ετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις - Δύο συλλήψεις

Οι αρχές θεωρούν ότι απέτρεψαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε κυπριακό έδαφος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Συνελήφθησαν στη Λάρνακα δύο Παλαιστίνιοι ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στην Κύπρο.
  • Σε κατοικία και διαμέρισμα στην περιοχή Καμάρες βρέθηκαν χημικές ουσίες, όπως νιτρικό αμμώνιο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών.
  • Η αστυνομία εξετάζει αν οι ύποπτοι δρούσαν ως μέρος ευρύτερου δικτύου και εντοπίζει την προέλευση των χημικών ουσιών, με κάποιες να έχουν αγοραστεί στην κυπριακή αγορά.
  • Ο 32χρονος διαμένει νόμιμα στην Κύπρο, ενώ ο 38χρονος εισήλθε παράνομα από τα κατεχόμενα.
  • Και οι δύο άνδρες ήταν υπό παρακολούθηση πριν τη σύλληψή τους και κρατούνται με δικαστική απόφαση για οκτώ ημέρες.
Ως ύποπτοι για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών συνελήφθησαν στη Λάρνακα, δύο Παλαιστίνιοι ηλικίας 32 και 38 ετών. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η επιχείρηση ενδέχεται να απέτρεψε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος Λάρνακας, που επικαλείται το cyprus-faq σε δύο χώρους — σε μία κατοικία και ένα διαμέρισμα, που βρίσκεται στην περιοχή Καμάρες — εντοπίστηκαν χημικές ουσίες και υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών. Μεταξύ των ευρημάτων είναι νιτρικό αμμώνιο και άλλα χημικά συστατικά.

Η αστυνομία διερευνά αν οι ύποπτοι ενήργησαν στο πλαίσιο ευρύτερου δικτύου, ενώ παράλληλα εντοπίζει τις πηγές προέλευσης των χημικών. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, μέρος των ουσιών ενδέχεται να είχε αγοραστεί στην κυπριακή αγορά.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί και η παρουσία DNA άλλων πιθανών συμμετεχόντων.

Ο 32χρονος ύποπτος διέμενε νόμιμα στην Κύπρο μαζί με την οικογένειά του σε διαμέρισμα στην περιοχή Καμάρες. Ο δεύτερος συλληφθείς, 38χρονος άνδρας, φέρεται να βρισκόταν στο νησί παράνομα και, σύμφωνα με την έρευνα, εισήλθε από τα κατεχόμενα.

Και οι δύο άνδρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση της αστυνομίας επί αρκετές ημέρες και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης. Το δικαστήριο ενέκρινε την κράτησή τους για οκτώ ημέρες.

