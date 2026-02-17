The Chase: Κέρδισαν στο τελευταίο λεπτό τα 15.200 ευρώ - Ζητούσε γιατρό η Μπεκατώρου - Βίντεο

Ένα από τα πιο αγωνιώδη επεισόδια του «The Chase» παρακολούθησαμ το απόγευμα της Τρίτης (17/2) οι τηλεθεατές

Newsbomb

The Chase: Κέρδισαν στο τελευταίο λεπτό τα 15.200 ευρώ - Ζητούσε γιατρό η Μπεκατώρου - Βίντεο
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα επεισόδιο με τους σφυγμούς στο «κόκκινο» παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του «The Chase» το απόγευμα της Τρίτης (17/2), με τους παίκτες να καταφέρνουν να κερδίσουν 15.200 ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί στο τηλεπαιχνίδι.

«Θα πρέπει τελικά να υπάρχει ένας γιατρός στο πλατό. Πόσο χρονών είσαι Καλικράτη;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια, με το «Σούπερ Αγόρι» να παρεμβαίνει: «Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε είκοσι πέντε και εμένα η καρδιά μου πήγε να… πήγε να σπάσει!»

Η Μαρία Μπεκατώρου συνέχισε απευθυνόμενη στον νεαρό παίκτη: «Σε καταλαβαίνω βέβαια. Γιατί και εσείς θέλετε να κερδίζετε και είναι λογικό, και είχες τρεις εξαιρετικούς παίκτες. Δεν θέλω να παρεξηγηθείτε οι Sapiens. Λίγο πιο πολύ με ενδιαφέρει ο σφυγμός του Καλικράτη. Γιατί τόλμησε, ρίσκαρε και γιατί είναι τόσο νέος… και Καλλικράτη, κάποιες φορές δηλαδή ειλικρινά, με εντυπωσίασες. Σε καλή μεριά και θα σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι το αξίζατε και οι τρεις. Δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ, είναι από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουμε δώσει ποτέ στο Chase και τα δίνουμε με όλη μας την αγάπη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Μαρούσι - Άρης 87-80: Αυλαία με… βόμβα!

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ορλεάνη: Συνελήφθη ο ηθοποιός Shia LaBeouf για τον ξυλοδαρμό δύο ανδρών έξω από μπαρ - Δείτε βίντεο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Τα μέτρα της Tροχαίας μετά το κυκλοφοριακό «έμφραγμα» - Οι διαδρομές που προτείνονται

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: Χωρίς αντίσταση στα ημιτελικά

21:59LIFESTYLE

The Chase: Κέρδισαν στο τελευταίο λεπτό τα 15.200 ευρώ - Ζητούσε γιατρό η Μπεκατώρου - Βίντεο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Whoopi Goldberg ξεσπά για την «σύνδεσή» της με το σκάνδαλο Epstein - «Δεν ήμουν ποτέ φίλη του»

21:47ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67 (Τελικό)

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Θα ερευνηθούν οι πτήσεις με τις οποίες έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Φωτογραφία με το όπλο στο χέρι - Ο καυγάς με τον ενοικιαστή και οι πυροβολισμοί

21:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Με εντολή ΟΠΕΚΑ ο έλεγχος για τα παράνομα επιδόματα

21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 41.000.000 ευρώ

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο με τρεις τραυματίες - Ένας σε σοβαρή κατάσταση

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των τριμερών διαπραγματεύσεων Μόσχας-Κιέβου-Ουάσινγκτον

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Περισσός: Διευκρινίσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. για την ακινητοποίηση του συρμού - Υπήρχαν άνθρωποι στις ράγες

21:19ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι ντροπή να μην έρθουν στην Ελλάδα», λέει η σεναριογράφος του «Τελευταίου Σημειώματος» για τις φωτογραφίες της Καισαριανής

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία την Τετάρτη λόγω βλάβης

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαζαράκι Πηνείας: Ολόκληρο το χωριό κατολισθαίνει – Δείτε εικόνες από drone

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νέες επιθέσεις εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός σε σκάφη που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - 11 νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Φωτογραφία με το όπλο στο χέρι - Ο καυγάς με τον ενοικιαστή και οι πυροβολισμοί

21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 41.000.000 ευρώ

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

20:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Για μετασταθμεύσεις μαχητικών F-22 και F-16 των ΗΠΑ και στη Σούδα κάνουν λόγο παρατηρητές - Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Gerald R.Ford

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 112 για την απελευθέρωση υδάτων στα φράγματα του Αχελώου

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαζαράκι Πηνείας: Ολόκληρο το χωριό κατολισθαίνει – Δείτε εικόνες από drone

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του Κώστα Τσίρκα, ενός εκ των 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή - «Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη», έγραψε στο τελευταίο του γράμμα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο με τρεις τραυματίες - Ένας σε σοβαρή κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ