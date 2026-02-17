The Chase: Κέρδισαν στο τελευταίο λεπτό τα 15.200 ευρώ - Ζητούσε γιατρό η Μπεκατώρου - Βίντεο

Ένα επεισόδιο με τους σφυγμούς στο «κόκκινο» παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του «The Chase» το απόγευμα της Τρίτης (17/2), με τους παίκτες να καταφέρνουν να κερδίσουν 15.200 ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί στο τηλεπαιχνίδι.

«Θα πρέπει τελικά να υπάρχει ένας γιατρός στο πλατό. Πόσο χρονών είσαι Καλικράτη;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια, με το «Σούπερ Αγόρι» να παρεμβαίνει: «Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε είκοσι πέντε και εμένα η καρδιά μου πήγε να… πήγε να σπάσει!»

Η Μαρία Μπεκατώρου συνέχισε απευθυνόμενη στον νεαρό παίκτη: «Σε καταλαβαίνω βέβαια. Γιατί και εσείς θέλετε να κερδίζετε και είναι λογικό, και είχες τρεις εξαιρετικούς παίκτες. Δεν θέλω να παρεξηγηθείτε οι Sapiens. Λίγο πιο πολύ με ενδιαφέρει ο σφυγμός του Καλικράτη. Γιατί τόλμησε, ρίσκαρε και γιατί είναι τόσο νέος… και Καλλικράτη, κάποιες φορές δηλαδή ειλικρινά, με εντυπωσίασες. Σε καλή μεριά και θα σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι το αξίζατε και οι τρεις. Δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ, είναι από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουμε δώσει ποτέ στο Chase και τα δίνουμε με όλη μας την αγάπη».

