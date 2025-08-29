The Chase: Παίκτης κέρδισε 100.000 αλλά πέθανε έναν μήνα πριν προβληθεί το επεισόδιο (vid)
Διαγωνιζόμενος στο βρετανικό «The Chase» πέθανε μόλις έναν μήνα πριν προβληθεί επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού του στο οποίο κέρδισε το εκπληκτικό ποσό των 100.000 δολαρίων βρίσκοντας ερώτηση που είχε σχέση με την... Ελλάδα.
Ο 64χρονος Tim McCarthy αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο «The Chase» από το πάθος του για τις γενικές γνώσεις και από φίλους και συγγενείς που θαύμαζαν την εξυπνάδα και το μυαλό του.
Το επεισόδιο γυρίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όμως οι αγαπημένοι του δεν γνώριζαν το αποτέλεσμα, μέχρι να μεταδοθεί χθες την Τετάρτη (27/8) στις 5 μ.μ., καθώς δεν του επιτρεπόταν να αποκαλύψει περεταίρω πληροφορίες.
