The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

Αυλαία έριξε το «The Voice» του ΣΚΑΪ, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ολοκληρώνοντας μία άκρως επιτυχημένη σεζόν. Μεγάλος νικητής του σόου αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από το team της Έλενας Παπαρίζου.

Συγκινημένος και έχοντας κερδίσει το χρυσό συμβόλαιο με τη MINOS EMI, ευχαρίστησε την κόρη του που ήταν παρούσα στη σημαντική αυτή βραδιά. «Ευχαριστώ την κόρη μου. Δούλεψα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα», αρκέστηκε να πει.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πώς κύλησε διαγωνιστικά η βραδιά

Η βραδιά ξεκίνησε με εννέα διαγωνιζόμενους… Χριστόδουλος Μυλωνάς (#TeamMazwnakis), Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος (#TeamHelena), Μαρία Βαρδάκη (#TeamHelena), Αφροδίτη Διαμαντίδου (#TeamChristos), Θοδωρής Κουτσουπιάς (#TeamHelena), Βάγγος Δανέζης (#TeamMazwnakis), Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης (#TeamChristos), Ελένη Τσαρίδου (#TeamMazwnakis), Αυγή Χατζηπαύλου (#TeamPanistes), ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν από ένα νέο τραγούδι, δικής τους επιλογής.

Το πρώτο εισιτήριο για την τελική τετράδα εξασφάλισε ο Βάγγος Δανέζης από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ακολούθησε η Μαρία Βαρδάκη από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Τρίτος προκρίθηκε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς, επίσης από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, και την τετράδα συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Η βραδιά συνεχίστηκε με δύο από τους προαναφερθέντες να περνούν στην τελική φάση. Ο Χριστόδουλος Μυλωνάς και ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο stage, με τον Κωνσταντίνο να παίρνει την πρώτη θέση.

Τo highlight της βραδιάς

Από τις ωραιότερες στιγμές του τελικού ήταν η συνύπαρξη του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή του «Voice». Οι δύο coaches ξεκίνησαν με το τραγούδι «Έλεγες» του Χρήστου Μάστορα και στη συνέχεια πέρασαν στο «Να περνάς» του Γιώργου Μαζωνάκη, δημιουργώντας μία υπέροχη ατμόσφαιρα.