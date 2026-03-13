Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

Στα Δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη στρατιωτική βάση της Σούδας, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακρίτριας.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο 58χρονος διέμενε σε τροχόσπιτο στην περιοχή του Μαραθίου και φέρεται να είχε φωτογραφίσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων καραβιών και αεροπλάνων, στοιχεία που βρέθηκαν στο κινητό του.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένας φορητός υπολογιστής, USB και τάμπλετ, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο άνδρας επισκεπτόταν την περιοχή του Μαραθίου από τον Οκτώβριο μέχρι την άνοιξη, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι βρέθηκε στη Σούδα και τα έτη 2024 και 2025. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι βρισκόταν στην περιοχή για τουριστικούς λόγους και αρνείται τις κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης