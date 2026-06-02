Γιατί η Google θέλει να απελυθερώσει 32 εκατ. αρσενικά κουνούπια στη Φλόριντα

Ένα φιλόδοξο αλλά και αμφιλεγόμενο βιολογικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από τη μητρική εταιρεία της Google βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Verily, θυγατρική του τεχνολογικού κολοσσού Alphabet, επιδιώκει να λάβει το πράσινο φως από τις ομοσπονδιακές αρχές προκειμένου να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια αρσενικά κουνούπια σε επιλεγμένες περιοχές της Καλιφόρνια και της Φλόριντα. Σκοπός της μαζικής αυτής παρέμβασης είναι ο δραστικός περιορισμός των άγριων πληθυσμών που ευθύνονται για τη μετάδοση επικίνδυνων και συχνά θανατηφόρων ιών για τον άνθρωπο.

Αν και η κίνηση αυτή προκαλεί συνειρμούς με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, η μέθοδος έχει δοκιμαστεί ξανά στο παρελθόν με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η βρετανική εταιρεία Oxitec ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ανάλογη δοκιμή στα Φλόριντα Κιζ το 2022, ενώ η ίδια η Verily είχε προχωρήσει στην απελευθέρωση ενός εκατομμυρίου στείρων κουνουπιών στην Καλιφόρνια ήδη από το 2017.

Πώς λειτουργεί η υπογονιμότητα «από μέσα»

Το επιστημονικό πρόγραμμα «Debug» στρέφεται αποκλειστικά εναντίον του είδους Aedes aegypti, του λεγόμενου κουνουπιού του κίτρινου πυρετού, το οποίο αποτελεί ξένο και ιδιαίτερα επιθετικό είδος για το οικοσύστημα των ΗΠΑ. Το συγκεκριμένο έντομο μεταφέρει τον ιό Ζίκα, τον δάγκειο πυρετό, τον κίτρινο πυρετό και τον ιό Τσικουνγκούνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα κουνούπια θεωρούνται ο κορυφαίος ζωικός κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή παγκοσμίως, ενώ ειδικά στις ΗΠΑ ο ιός του Δυτικού Νείλου στερεί τη ζωή από περίπου 120 ανθρώπους κάθε χρόνο.

Η στρατηγική της Verily βασίζεται στη χρήση του βακτηρίου Wolbachia, ενός οργανισμού που ζει φυσικά σε περισσότερα από τα μισά είδη εντόμων του πλανήτη. Οι επιστήμονες μολύνουν στο εργαστήριο τα αρσενικά κουνούπια με το συγκεκριμένο βακτήριο, καθιστώντας τα στείρα. Καθώς τα αρσενικά δεν τσιμπούν τους ανθρώπους, η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον δεν εγκυμονεί κινδύνους για τον πληθυσμό. Όταν αυτά ζευγαρώσουν με τα άγρια θηλυκά στη φύση, τα αυγά που προκύπτουν δεν εκκολάπτονται ποτέ, οδηγώντας σε μια εσωτερική κατάρρευση του τοπικού πληθυσμού.

Αντιδράσεις για την ισορροπία της φύσης και το κλίμα

Η εμπλοκή ενός τεχνολογικού γίγαντα όπως η Google σε ζητήματα βιομηχανικής βιολογίας έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πολιτικές παρεμβάσεις. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Τενεσί, Τιμ Μπέρτσετ, εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του, καλώντας την εταιρεία να μην ανακατεύεται με την ισορροπία της φύσης. Την ίδια ώρα, εγείρονται ηθικά και περιβαλλοντικά ερωτήματα, καθώς τα κουνούπια αποτελούν μέρος της τροφικής αλυσίδας και ορισμένα είδη δρουν ως επικονιαστές.

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι του Debug επισημαίνουν ότι η εξάλειψη του συγκεκριμένου είδους από τις αστικές περιοχές θα έχει μηδαμινό οικολογικό αντίκτυπο, καθώς δεν αποτελεί βασική πηγή τροφής για άλλα ζώα. Η μέθοδος δοκιμάζεται πλέον και για το ασιατικό κουνούπι-τίγρης (Aedes albopictus). Ωστόσο, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για μόνιμη λύση. Μόλις σταματήσει η απελευθέρωση των εργαστηριακών εντόμων, οι πληθυσμοί επανέρχονται σταδιακά, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια μια διαρκή μάχη, ειδικά τώρα που η κλιματική αλλαγή δημιουργεί θερμότερα και πιο υγρά περιβάλλοντα, ευνοώντας την εξάπλωση επιδημιών σε περιοχές όπως η Φλόριντα, το Τέξας και η Χαβάη.

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