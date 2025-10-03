Ιός Chikungunya: Αυξάνονται τα κρούσματα μέσω κουνουπιών στην Ευρώπη -Τα συμπτώματα

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται στην Ιταλία, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετές καταγραφές και στη Γαλλία: Ο ιός Chikungunya εξαπλώνεται σε περιοχές της Ευρώπης που είναι δημοφιλείς στους τουρίστες.

Στην Ιταλία, οι αρχές έχουν ήδη καταγράψει 364 κρούσματα φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της χώρας (ISS) έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η πλειονότητα αναφέρθηκε στις τουριστικά δημοφιλείς περιοχές της Εμίλια-Ρομάνια και του Βένετο στη βόρεια Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ISS, 323 κρούσματα είναι τοπικές μολύνσεις, που σημαίνει ότι δεν αποδίδονται σε ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις 29 Σεπτεμβρίου, περισσότερα από 600 τοπικά μεταδιδόμενα κρούσματα τσικουνγκούνια έχουν ήδη καταγραφεί στη Γαλλία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η νότια Γαλλία, η Κορσική, η Βουργουνδία, η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και η παραμεθόρια περιοχή με τη Γερμανία.

Πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός;

Η λοίμωξη από τσικουνγκούνια συνήθως δεν είναι θανατηφόρα, αλλά είναι πολύ δυσάρεστη. Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδιο πυρετό, έντονο πόνο στις αρθρώσεις, ειδικά στα χέρια και τα πόδια, πονοκεφάλους, εξάνθημα και κόπωση. Απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν σε βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι θάνατοι είναι σπάνιοι. Ωστόσο, ο πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες ή μήνες.

Η Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμού της Γερμανία συνιστά στα άτομα ηλικίας δώδεκα ετών και άνω που ταξιδεύουν σε περιοχή με τρέχουσα επιδημία να εμβολιάζονται με ένα από τα δύο διαθέσιμα εμβόλια.

Τι είδους ασθένεια είναι αυτή;

Η ιική λοίμωξη Chikungunya είναι μια τροπική ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται από τα κουνούπια Aedes - κυρίως το ασιατικό κουνούπι τίγρης ( Aedes albopictus ) και το κουνούπι του κίτρινου πυρετού ( Aedes aegypti ). Το όνομα σημαίνει «αυτός που περπατάει σκυμμένος».

Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε πολλές αφρικανικές χώρες, στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και, τα τελευταία χρόνια, στην Κεντρική και Νότια Αμερική.

Μόνο στη Βραζιλία, έχουν καταγραφεί δεκάδες χιλιάδες κρούσματα chikungunya τους τελευταίους μήνες.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη;

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την εξάπλωση του ασιατικού κουνουπιού τίγρης, υπάρχει επίσης αυξανόμενος κίνδυνος τοπικής μετάδοσης στην Ευρώπη. Σημαντικές τοπικές επιδημίες σημειώθηκαν στην Ιταλία το 2007 και το 2017, και αυτό συμβαίνει ξανά και τώρα.

Τοπικές μεταδόσεις -οι λεγόμενες αυτόχθονες περιπτώσεις- έχουν επίσης καταγραφεί επανειλημμένα στη Γαλλία και την Ισπανία τα τελευταία χρόνια.

Το κουνούπι τίγρης, το οποίο μεταδίδει τον ιό, έχει πλέον ενδημήσει σε πολλά μέρη της Νότιας Ευρώπης. Έχει επίσης εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές εδώ στη Γερμανία, όπως η Βάδη-Βυρτεμβέργη, η Βαυαρία, η Έσση, η Ρηνανία-Παλατινάτο και η Θουριγγία. Τα κουνούπια αρέσκονται να γεννούν τα αυγά τους σε μικρές λίμνες νερού, όπως γλάστρες, λουτρά και παλιά ελαστικά αυτοκινήτων.

Πώς συμβαίνουν οι τοπικές μεταδόσεις;

Οι τοπικές μεταδόσεις στην Ευρώπη προκαλούνται αρχικά από έναν ταξιδιώτη που επιστρέφει και μεταφέρει τον ιό στο αίμα του. Εάν κάποιος τσιμπηθεί από ένα κουνούπι τίγρης λίγο αργότερα —ο ιός συνήθως παραμένει στο αίμα μόνο για λίγες ημέρες— το παθογόνο έχει ολοκληρώσει ένα ακόμη βήμα. Ωστόσο, το κουνούπι πρέπει στη συνέχεια να ζήσει αρκετά ώστε να τσιμπήσει περισσότερους ανθρώπους εβδομάδες αργότερα για ένα ακόμη γεύμα αίματος, μεταδίδοντας έτσι τον ιό, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI). Μετά την ανάρρωση από μια λοίμωξη Chikungunya, συνήθως αναπτύσσεται δια βίου ανοσία στον ιό.

Πηγή: Annett Stein, dpa