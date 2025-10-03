Ιός Chikungunya: Αυξάνονται τα κρούσματα μέσω κουνουπιών στην Ευρώπη -Τα συμπτώματα

Σημαντικά περισσότερα κρούσματα λοιμώξεων από τον ιό Chikungunya καταγράφονται φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε Γαλλία και Ιταλία. Τα παθογόνα μεταδίδονται από κουνούπια

Newsbomb

Ιός Chikungunya: Αυξάνονται τα κρούσματα μέσω κουνουπιών στην Ευρώπη -Τα συμπτώματα

O ιός chikungunya μεταδίδεται από τσίμπημα κουνουπιού 

ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται στην Ιταλία, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετές καταγραφές και στη Γαλλία: Ο ιός Chikungunya εξαπλώνεται σε περιοχές της Ευρώπης που είναι δημοφιλείς στους τουρίστες.

Στην Ιταλία, οι αρχές έχουν ήδη καταγράψει 364 κρούσματα φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της χώρας (ISS) έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η πλειονότητα αναφέρθηκε στις τουριστικά δημοφιλείς περιοχές της Εμίλια-Ρομάνια και του Βένετο στη βόρεια Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ISS, 323 κρούσματα είναι τοπικές μολύνσεις, που σημαίνει ότι δεν αποδίδονται σε ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις 29 Σεπτεμβρίου, περισσότερα από 600 τοπικά μεταδιδόμενα κρούσματα τσικουνγκούνια έχουν ήδη καταγραφεί στη Γαλλία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η νότια Γαλλία, η Κορσική, η Βουργουνδία, η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και η παραμεθόρια περιοχή με τη Γερμανία.

Πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός;

Η λοίμωξη από τσικουνγκούνια συνήθως δεν είναι θανατηφόρα, αλλά είναι πολύ δυσάρεστη. Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδιο πυρετό, έντονο πόνο στις αρθρώσεις, ειδικά στα χέρια και τα πόδια, πονοκεφάλους, εξάνθημα και κόπωση. Απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν σε βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι θάνατοι είναι σπάνιοι. Ωστόσο, ο πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες ή μήνες.

Η Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμού της Γερμανία συνιστά στα άτομα ηλικίας δώδεκα ετών και άνω που ταξιδεύουν σε περιοχή με τρέχουσα επιδημία να εμβολιάζονται με ένα από τα δύο διαθέσιμα εμβόλια.

Τι είδους ασθένεια είναι αυτή;

Η ιική λοίμωξη Chikungunya είναι μια τροπική ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται από τα κουνούπια Aedes - κυρίως το ασιατικό κουνούπι τίγρης ( Aedes albopictus ) και το κουνούπι του κίτρινου πυρετού ( Aedes aegypti ). Το όνομα σημαίνει «αυτός που περπατάει σκυμμένος».

Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε πολλές αφρικανικές χώρες, στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και, τα τελευταία χρόνια, στην Κεντρική και Νότια Αμερική.

Μόνο στη Βραζιλία, έχουν καταγραφεί δεκάδες χιλιάδες κρούσματα chikungunya τους τελευταίους μήνες.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη;

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την εξάπλωση του ασιατικού κουνουπιού τίγρης, υπάρχει επίσης αυξανόμενος κίνδυνος τοπικής μετάδοσης στην Ευρώπη. Σημαντικές τοπικές επιδημίες σημειώθηκαν στην Ιταλία το 2007 και το 2017, και αυτό συμβαίνει ξανά και τώρα.

Τοπικές μεταδόσεις -οι λεγόμενες αυτόχθονες περιπτώσεις- έχουν επίσης καταγραφεί επανειλημμένα στη Γαλλία και την Ισπανία τα τελευταία χρόνια.

Το κουνούπι τίγρης, το οποίο μεταδίδει τον ιό, έχει πλέον ενδημήσει σε πολλά μέρη της Νότιας Ευρώπης. Έχει επίσης εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές εδώ στη Γερμανία, όπως η Βάδη-Βυρτεμβέργη, η Βαυαρία, η Έσση, η Ρηνανία-Παλατινάτο και η Θουριγγία. Τα κουνούπια αρέσκονται να γεννούν τα αυγά τους σε μικρές λίμνες νερού, όπως γλάστρες, λουτρά και παλιά ελαστικά αυτοκινήτων.

Πώς συμβαίνουν οι τοπικές μεταδόσεις;

Οι τοπικές μεταδόσεις στην Ευρώπη προκαλούνται αρχικά από έναν ταξιδιώτη που επιστρέφει και μεταφέρει τον ιό στο αίμα του. Εάν κάποιος τσιμπηθεί από ένα κουνούπι τίγρης λίγο αργότερα —ο ιός συνήθως παραμένει στο αίμα μόνο για λίγες ημέρες— το παθογόνο έχει ολοκληρώσει ένα ακόμη βήμα. Ωστόσο, το κουνούπι πρέπει στη συνέχεια να ζήσει αρκετά ώστε να τσιμπήσει περισσότερους ανθρώπους εβδομάδες αργότερα για ένα ακόμη γεύμα αίματος, μεταδίδοντας έτσι τον ιό, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI). Μετά την ανάρρωση από μια λοίμωξη Chikungunya, συνήθως αναπτύσσεται δια βίου ανοσία στον ιό.

Πηγή: Annett Stein, dpa

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Απίστευτο βίντεο – Ο αέρας πήρε το καρότσι και το πέταξε στον δρόμο μπροστά στο αμάξι

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έσυρε την 67χρονη πρώην σύζυγό του στα δικαστήρια για ψευδείς απειλές, αλλά την… αγαπάει

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγχαρητήρια Κυριάκου Μητσοτάκη στον Έλληνα παραολυμπιονίκη, Νάσο Γκαβέλα - «Είμαστε υπερήφανοι!»

22:08WHAT THE FACT

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 150 ευρώ αν δεν είναι τα ψώνια στο πορτ μπαγκάζ!

22:00LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Και επίσημα τέλος από τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση του σταθμού

21:58LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα σχόλια στην πρώην σύζυγό του μετά το τροχαίο - «Γλίτωσες κορίτσι μου»

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω τις προκαταβολές αποζημιώσεων πληγέντων από τον Ντάνιελ και τις φωτιές

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Συλλήψεις ανηλίκου και δύο νεαρών για ναρκωτικά - Τα έκρυβαν σε «καβάτζα»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αυτόματη διαγραφή για τους φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 6 χρόνια - O παλαιότερος φοιτητής από το 1935

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης

21:35LIFESTYLE

Κιθ Έρμπαν: Εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα του μετά την είδηση χωρισμού με τη Νικόλ Κίντμαν

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Ελεύθερος με εγγύηση ήταν ο συριακής καταγωγής δράστης όταν αιματοκύλησε τη συναγωγή - Κατηγορούνταν για βιασμό

21:27LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Είμαι ο μόνος που χτίζει ένα σπίτι παράνομα; Όλη η Ελλάδα είναι παράνομη»

21:24LIFESTYLE

Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού

21:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (3/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 28.000.000 ευρώ

21:19LIFESTYLE

Όταν απείλησαν με όπλο τον Γρηγόρη Μπιθικώτση για να μην τραγουδήσει με τον Μίκη Θεοδωράκη

21:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επέστρεψαν από τη Νέα Υόρκη 29 αρχαιότητες στην Ελλάδα

21:07ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague

21:05ΥΓΕΙΑ

Ιός Chikungunya: Αυξάνονται τα κρούσματα μέσω κουνουπιών στην Ευρώπη -Τα συμπτώματα

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

21:24LIFESTYLE

Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

22:00LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Και επίσημα τέλος από τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση του σταθμού

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω τις προκαταβολές αποζημιώσεων πληγέντων από τον Ντάνιελ και τις φωτιές

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης

21:58LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα σχόλια στην πρώην σύζυγό του μετά το τροχαίο - «Γλίτωσες κορίτσι μου»

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

21:02ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: 41χρονος αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε και «μαρτύρησε» τη νόσο

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έσυρε την 67χρονη πρώην σύζυγό του στα δικαστήρια για ψευδείς απειλές, αλλά την… αγαπάει

21:07ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ