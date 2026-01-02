Συναγερμός στη Ρουμανία: Σηκώθηκαν μαχητικά F-16, εντοπίστηκαν ρωσικά drones

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στις ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις, όταν δύο μαχητικά F-16 απογειώθηκαν εσπευσμένα μετά τον εντοπισμό ρωσικών drones που κινούνταν προς ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη, σε απόσταση αναπνοής από τα ρουμανικά σύνορα.

Σύμφωνα με το Romania Journal, που επικαλείται ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα συστήματα επιτήρησης εντόπισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξευμένα από τη Ρωσία, με κατεύθυνση τις ουκρανικές εγκαταστάσεις στον ποταμό, πολύ κοντά στη ρουμανική επικράτεια.

«Περίπου στις 11:50, δύο μαχητικά F-16 της 86ης Αεροπορικής Βάσης στη Φετέστι απογειώθηκαν για την επιτήρηση της συνοριακής ζώνης με την Ουκρανία, στο βόρειο τμήμα της κομητείας Τουλσέα», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο.

Στις 12:00 οι αρχές ενεργοποίησαν το σύστημα προειδοποίησης, ενημερώνοντας τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα της Τουλσέα για την «πιθανότητα πτώσης αντικειμένων από αέρος», με το συναγερμό να αίρεται 22 λεπτά αργότερα, όταν εκτιμήθηκε ότι δεν υπήρχε πλέον άμεση απειλή.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «δεν καταγράφηκαν μη εξουσιοδοτημένες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου», ενώ τα F-16 ολοκλήρωσαν την αποστολή επιτήρησης χωρίς περαιτέρω περιστατικά.