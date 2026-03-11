Μία άσκηση 10 λεπτών μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη, ακόμη και 1 μήνα αργότερα

Η κατάθλιψη είναι (δυστυχώς) κοινή και πολλοί δεν έχουν πρόσβαση σε σχετική επαγγελματική φροντίδα. Έτσι, ένα δωρεάν εργαλείο θα μπορούσε να προσφέρει κάποια υποστήριξη ενώ αναζητούν πληρέστερη θεραπεία.

Εντούτοις, το εύρημα της νέας μελέτης είναι πιο περιορισμένο απ' ό,τι αρχικά ακούγεται: οι ερευνητές δοκίμασαν αρκετές σύντομες διαδικτυακές ασκήσεις και μόνο δύο έδειξαν σημαντικό όφελος 4 εβδομάδες αργότερα.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη δοκιμή σε 7.505 ενήλικες στις ΗΠΑ με αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν 1 από συνολικά 11 διαδικτυακές παρεμβάσεις 10 λεπτών, μια συνεδρία με επαγγελματία ή μια άλλη δραστηριότητα (ομάδα ελέγχου). Σχεδόν όλες οι 10λεπτες παρεμβάσεις βελτίωσαν τα ψυχολογικά αποτελέσματα αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, αλλά μόνο δύο συνδέθηκαν με σημαντικά χαμηλότερες βαθμολογίες κατάθλιψης μετά από έναν μήνα.

Αυτές οι δύο ασκήσεις με την υψηλότερη απόδοση ονομάστηκαν “Διαδραστική Γνωστική Επανεκτίμηση” και “Εύρεση Εστίασης”. Τα αποτελέσματά τους ήταν στατιστικά σημαντικά αλλά μικρά. Στην πράξη, η μελέτη δεν δείχνει ότι η κατάθλιψη μπορεί να... λυθεί μέσα σε 10 λεπτά. Δείχνει, όμως, ότι ορισμένες πολύ σύντομες, δομημένες διαδικτυακές ασκήσεις μπορεί να προσφέρουν μέτριο βραχυπρόθεσμο όφελος για ορισμένα άτομα.

Γιατί αυτό έχει σημασία

Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό κυρίως λόγω της ευκολίας πρόσβασης. Η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τον ύπνο, την ενέργεια, τη συγκέντρωση και την καθημερινή λειτουργία, και πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν έγκαιρη θεραπεία. Ένα εργαλείο που είναι δωρεάν, εύχρηστο και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά θα μπορούσε να βοηθήσει ορισμένα άτομα να κάνουν ένα πρώτο βήμα ή για περιορισμένη υποστήριξη ενώ περιμένουν φροντίδα.

Η μελέτη βοηθά επίσης να διαχωριστεί η διαφημιστική εκστρατεία από την πραγματικότητα. Πολλά ψηφιακά εργαλεία ψυχικής υγείας υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα, αλλά αυτή η δοκιμή υποδηλώνει ότι μόνο ορισμένες προσεκτικά σχεδιασμένες ασκήσεις έχουν μετρήσιμο όφελος και, ακόμη και τότε, η μέση βελτίωση είναι μέτρια. Αυτό καθιστά το εύρημα ενθαρρυντικό, αλλά όχι δραματικό.

Η κύρια προειδοποίηση

Τα αποτελέσματα της μελέτης χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. Οι περισσότερες από τις δοκιμασμένες 10λεπτες ασκήσεις δεν έδειξαν διαρκές όφελος για την κατάθλιψη στον έναν μήνα, ακόμη και αν έκαναν τους συμμετέχοντες να αισθάνονται καλύτερα αμέσως μετά.

Η έρευνα ανέφερε επίσης ένα απροσδόκητο μοτίβο: κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες αργότερα ένιωθαν ελαφρώς λιγότερο σίγουροι και λιγότερο ενδιαφερόμενοι να κάνουν αλλαγές για να ξεπεράσουν την κατάθλιψη. Αυτό δεν ακυρώνει το θετικό εύρημα της μελέτης, αλλά δείχνει ότι η σύντομη συναισθηματική ανακούφιση δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη διαρκή ανάρρωση.

Γι' αυτό η μελέτη είναι καλύτερο να διαβαστεί ως απόδειξη για ένα μικρό, προσβάσιμο εργαλείο υποστήριξης, όχι ως αντικατάσταση της καθιερωμένης φροντίδας για την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη εξακολουθεί να είναι μια ψυχιατρική πάθηση που απαιτεί θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, αλλαγές στον τρόπο ζωής ή συνδυασμό θεραπειών ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Για κάποιον με ήπια συμπτώματα ή περιορισμένη πρόσβαση σε φροντίδα, μια σύντομη διαδικτυακή άσκηση μπορεί να αξίζει να δοκιμαστεί. Αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως ένα πρώτο βήμα, όχι ως ένα πλήρες σχέδιο θεραπείας. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επιδεινώνονται, επηρεάζουν την εργασία ή τις σχέσεις ή περιλαμβάνουν απελπισία ή αυτοκτονικές σκέψεις, η επαγγελματική βοήθεια είναι απαραίτητη.

Αυτό είναι το πιο χρήσιμο συμπέρασμα από αυτήν την μελέτη: οι πολύ σύντομες παρεμβάσεις μπορεί να βοηθήσουν λίγο, και επειδή είναι εύκολο να κλιμακωθούν, ακόμη και ένα μικρό όφελος θα μπορούσε να έχει σημασία σε επίπεδο πληθυσμού. Αλλά τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την ιδέα ότι μια 10λεπτη άσκηση μπορεί να αντικαταστήσει την κατάλληλη θεραπεία για την κατάθλιψη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί αυτό να αντικαταστήσει τη θεραπεία ή τα αντικαταθλιπτικά;

Όχι. Η μελέτη υποστηρίζει αυτές τις ασκήσεις ως πιθανά εργαλεία υποστήριξης χαμηλού φραγμού, όχι ως υποκατάστατα της τυπικής θεραπείας.

Πότε πρέπει κάποιος να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια;

Κάποιος πρέπει να αναζητήσει βοήθεια εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επιδεινώνονται, διαταράσσουν την καθημερινή ζωή ή περιλαμβάνουν απελπισία ή αυτοκτονικές σκέψεις. Τα σύντομα εργαλεία αυτοβοήθειας δεν επαρκούν.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ορισμένες διαδικτυακές ασκήσεις 10 λεπτών μπορεί να μετριάσουν ελαφρώς τα συμπτώματα κατάθλιψης, ακόμη και έναν μήνα αργότερα. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο επειδή υποδεικνύει μια απλή, κλιμακούμενη μορφή υποστήριξης.

Αλλά το αποτέλεσμα ήταν μέτριο: μόνο δύο παρεμβάσεις έδειξαν διαρκές όφελος και το πιο σαφές μήνυμα είναι ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν ως πρόσθετο ή πρώτο βήμα, όχι ως υποκατάστατο της σωστής φροντίδας για την κατάθλιψη.

