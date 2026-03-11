Πάτρα: Μαθητής Λυκείου έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο για ένα νεράντζι

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 15χρονος μαθητής, καθώς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έτερο ανήλικο μαθητή, για συμβάν που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκδρομής στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο μαθητής Λυκείου, προσέγγισε απειλητικά τον 15χρονο και άρχισε να τον χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν κοντά στο σχολείο του. Ακολούθως, ο δράστης της επίθεσης επιβιβάστηκε σε μηχανάκι και τράπηκε σε φυγή.

Εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Αστυνομία κι ο ανήλικος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι Αρχές συνέλαβαν τον μαθητή και τον πατέρα του.

Αιτία της επίθεσης αποτέλεσε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Μία ομάδα ανηλίκων έπαιζε με νεράντζια και ένα εξ αυτών χτύπησε την αδελφή του δράστη. Η κοπέλα κρατούσε ένα κινητό, το οποίο της έπεσε από τα χέρια και υπέστη φθορές κι έτσι ο νταής ανήλικος αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του, ξυλοκοπώντας τον 15χρονο.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.