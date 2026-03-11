Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

Snapshot Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εξετάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την μπούρκα με βάση τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Υπάρχει ανησυχία για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο της πλήρους κάλυψης προσώπου και σώματος με θρησκευτικά ενδύματα.

Οι περισσότερες μεταναστευτικές ροές προέρχονται από άνδρες σε παραγωγική ηλικία, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για τη φύση των αιτημάτων ασύλου.

Η Ελλάδα, μαζί με άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, προωθεί τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ για την αποτελεσματική διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης.

Ο υπουργός κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας για τα κέντρα επιστροφής και τον κανονισμό επιστροφών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Snapshot powered by AI

Στο ζήτημα της πλήρους κάλυψης του προσώπου και του σώματος με θρησκευτικά ενδύματα, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι το θέμα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο εξέτασης.

Όπως εξήγησε, το υπουργείο μελετά το ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

«Ακόμα είμαστε στο στάδιο της εξέτασης. Δεν μπορώ να σας δώσω ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε συγκεκριμένη ρύθμιση. Θα τοποθετηθούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, αφού αξιολογήσουμε με προσοχή τα δεδομένα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα συνδέεται και με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών.

Αρκετοί εκμεταλλεύονται διεθνείς κρίσεις και εμπόλεμες καταστάσεις για να εμφανιστούν ως πρόσφυγες

Στην τοποθέτησή του ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο προφίλ των μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μονήρεις άνδρες, γεγονός που αναδεικνύει ότι αρκετοί εκμεταλλεύονται τις διεθνείς κρίσεις και τις εμπόλεμες καταστάσεις για να εμφανιστούν ως πρόσφυγες, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες. Όπως σημείωσε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Αφγανιστάν, από το οποίο προέρχεται μεγάλο μέρος των αφίξεων με προσφυγικό προφίλ, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των αφιχθέντων είναι άνδρες σε παραγωγική ηλικία. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και σε ροές από χώρες με εμπόλεμες συγκρούσεις, όπως το Σουδάν, όπου επίσης η πλειονότητα των αφίξεων αφορά μονήρεις άνδρες. Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη ανοίξει μια νέα συζήτηση στην Ευρώπη για την αυστηρότερη εξέταση των αιτημάτων ασύλου, με ορισμένα κράτη να θέτουν πλέον ζητήματα που αφορούν το φύλο και την ηλικία των αιτούντων διεθνή προστασία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το άσυλο παρέχεται σε όσους πραγματικά το δικαιούνται. Να τοποθετηθεί ξεκάθαρα το ΠΑΣΟΚ Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης ανέδειξε την ανάγκη να τοποθετηθεί ξεκάθαρα το ΠΑΣΟΚ για το αν θα στηρίξει την πρωτοβουλία της Ελλάδας για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες. Ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα προχωρά, μαζί με τέσσερις ακόμη ευρωπαϊκές χώρες –τη Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία και την Αυστρία– στην προώθηση της δημιουργίας κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιστροφές παράνομων μεταναστών. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια κρίσιμη πρωτοβουλία που θα συμβάλει στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης και στη διασφάλιση ότι όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας θα επιστρέφουν αποτελεσματικά. Παράλληλα, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη στάση του, εαν θα στηρίξει τον κανονισμό επιστροφών που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η Ελλάδα προχωρά μαζί με άλλες τέσσερις χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει αυτή την εθνική προσπάθεια ή αν θα συρθεί προς τη γραμμή της Αριστεράς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης