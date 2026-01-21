Απάντηση Πλεύρη σε ΜΚΟ για το ν/σ νόμιμης μετανάστευσης - «Δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή τους»

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης εισάγει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών στην έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την κάλυψη αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό.

«Με το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση βάζουμε τέλος σε χρόνιες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά αδιέξοδα που ταλαιπωρούσαν εργαζόμενους και επιχειρήσεις», είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητούν 56 ΜΚΟ

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

«Με τις προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 24 και 25 του Κώδικα Μετανάστευσης, το να είσαι εργαζόμενος/η σε οργάνωση εγγεγραμμένη στο “Μητρώο ΜΚΟ” του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθίσταται ποινικά κολάσιμο», αναφέρουν 56 οργανώσεις για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η απάντηση του Θάνου Πλεύρη

Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης απάντησε στη κοινή ανακοίνωση των 53 ΜΚΟ σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου για τη διακίνηση παράνομων μεταναστών, αφήνοντας αιχμές για το «άγχος» κάποιων μελών τους που κινδυνεύουν να καταδικαστούν.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Το νέο σ/ν δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε ΜΚΟ. Τιμωρείται, όπως και σήμερα, η παράνομη διακίνηση μεταναστών. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο λαθροδιακινητής θα τιμωρείται βαρύτερα εάν παράλληλα είναι και μέλος ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Το άγχος κάποιων ΜΚΟ να μην τιμωρηθούν μέλη τους που τυχόν θα καταδικαστούν για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε κάποιους προκαλεί έκπληξη. Σε μένα όχι», έγραψε ο Θάνος Πλεύρης.

