Απάντηση Πλεύρη σε ΜΚΟ για το ν/σ νόμιμης μετανάστευσης - «Δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή τους»

Η απάντηση του υπουργού Μετανάστευσης στην ανακοίνωση 56 ΜΚΟ περί απόσυρσης του νέου νομοσχεδίου 

Newsbomb

Απάντηση Πλεύρη σε ΜΚΟ για το ν/σ νόμιμης μετανάστευσης - «Δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή τους»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης 

Αρχείο INTIME
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης εισάγει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών στην έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την κάλυψη αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό.

«Με το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση βάζουμε τέλος σε χρόνιες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά αδιέξοδα που ταλαιπωρούσαν εργαζόμενους και επιχειρήσεις», είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητούν 56 ΜΚΟ

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

«Με τις προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 24 και 25 του Κώδικα Μετανάστευσης, το να είσαι εργαζόμενος/η σε οργάνωση εγγεγραμμένη στο “Μητρώο ΜΚΟ” του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθίσταται ποινικά κολάσιμο», αναφέρουν 56 οργανώσεις για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η απάντηση του Θάνου Πλεύρη

Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης απάντησε στη κοινή ανακοίνωση των 53 ΜΚΟ σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου για τη διακίνηση παράνομων μεταναστών, αφήνοντας αιχμές για το «άγχος» κάποιων μελών τους που κινδυνεύουν να καταδικαστούν.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Το νέο σ/ν δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε ΜΚΟ. Τιμωρείται, όπως και σήμερα, η παράνομη διακίνηση μεταναστών. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο λαθροδιακινητής θα τιμωρείται βαρύτερα εάν παράλληλα είναι και μέλος ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Το άγχος κάποιων ΜΚΟ να μην τιμωρηθούν μέλη τους που τυχόν θα καταδικαστούν για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε κάποιους προκαλεί έκπληξη. Σε μένα όχι», έγραψε ο Θάνος Πλεύρης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

12:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη: «Η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο μία εβδομάδα μετά από εμένα»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» Φον Ντερ Λάιεν για Ευρώπη: Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες αποχώρησαν μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων από το μπλόκο της Θουρίας - «Ο αγώνας συνεχίζεται»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να γίνει σαν τον Πούτιν, αλλά είναι αδύνατο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε η ώρα να φύγετε!»: Η αντίδραση του Β. Κόκκαλη στον ήχο του 112 στη Βουλή

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου: Χαρακτήρισε «αυτοκράτωρ Μητσοτάκη» τον πρωθυπουργό - «Πάρτε τον τηλέφωνο να έρθει!», είπε στον Τσιάρα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης - Αρκούδα κάνει βόλτες σε χωριό της Κοζάνης

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Έφτασε η ώρα της αλήθειας για την Ευρώπη

12:08ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

12:07ΕΛΛΑΔΑ

«Χιονοπόλεμος» στην Πτολεμαΐδα: Η πόλη στα «λευκά»!

12:05ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εορταστική δράση υποστήριξης αστέγων στο κέντρο της Αθήνας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Θεσσαλία, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλονίκη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τρεις φάσεις της συνολικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τον εθνικό διάλογο για το αγροτικό

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ερντογάν και Σακίλ Ο’Νιλ έπαιξαν μπάσκετ και αντάλλαξαν δώρα στην έδρα της Εφές

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Nome: Μία μικροσκοπική πόλη χρυσοθήρων στην Αλάσκα, κλειδί για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του Τραμπ

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ισόβια για τον δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού, Σίνζο Άμπε - Γιατί δίχασε την κοινή γνώμη

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Πλεύρη σε ΜΚΟ για το ν/σ νόμιμης μετανάστευσης - «Δεν ποινικοποιεί τη συμμετοχή τους»

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Δεν προκύπτει η εμπλοκή συνεργού στον φόνο του κοινοτάρχη - Πώς απορρίπτεται ο ισχυρισμός του για άμυνα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:08ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Θεσσαλία, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλονίκη

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνό χιόνι σε μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε η ώρα να φύγετε!»: Η αντίδραση του Β. Κόκκαλη στον ήχο του 112 στη Βουλή

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ