Τέλος το άσυλο για Παλαιστίνιο που ταυτοποιήθηκε σε βίντεο της Χαμάς - Η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη

Στην άμεση ανάκληση του καθεστώτος ασύλου ενός Παλαιστίνιου από τη Γάζα προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, κρίνοντας πως ο συγκεκριμένος άνδρας αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με τα όσα κοινοποίησε στα social media ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης.

Πρόκειται για άνδρα, στον οποίο είχε χορηγηθεί άσυλο από την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2025. Ο ίδιος εντοπίστηκε σε οπτικοακουστικό υλικό να πανηγυρίζει δίπλα σε τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ισραήλ, ενώ εμφανίζεται ακόμη και στο πλευρό του πρώην ηγέτη της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγιε. Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν μετέβη στο Βέλγιο.

⚠️

Mohannad Al-Khatib, um dos terroristas do Hamas que entrou em Israel em 7-O, foi encontrado em Bruxelas no mês passado em uma manifestação dos palestinos.

A Europa está perdida. pic.twitter.com/Xgz79zgp2t — Desiree Rugani (@desireerugani) November 9, 2025

Ο Θάνος Πλεύρης επισήμανε πως «Δεν θα δεχθούμε κανέναν οπαδό της Χαμάς ή άτομο που παρανομεί να προστατεύεται».

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Η υπηρεσία ασύλου ανακάλεσε καθεστώς προστασίας Παλαιστίνιου που προκύπτει ότι συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς και απο τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Από τον Ιούλιο υπάρχει πάγια εντολή μου επανεξέτασης όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία που συλλέγουμε και ειδικά όπου υπάρχουν τεκμήρια που δικαιολογούν την άρση όπως πχ συλλήψεις, παράνομες συμπεριφορές. Το καθεστώς προστασίας δεν είναι μόνιμο και η επανεξέταση του ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι αναγκαία. Δεν θα δεχθούμε κανέναν οπαδό της Χαμάς ή άτομο που παρανομεί να προστατεύεται.

Δείτε την ανάρτηση

