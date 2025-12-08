Πλεύρης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα εφαρμόζει αυστηρή, αλλά απολύτως νόμιμη μεταναστευτική πολιτική»

«Βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Για να πετύχει το σύμφωνο, όμως, θα πρέπει αφενός να μειωθούν οι ροές αφετέρου να αυξηθούν οι επιστροφές», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης από τις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, συμμετείχαν στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, όπου επικοινώνησαν τις ελληνικές θέσεις για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, τον νέο Κανονισμό Επιστροφών και την ανάγκη ουσιαστικής και έμπρακτης ευρωπαϊκής στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμής.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η λύση στο μεταναστευτικό δεν είναι οι επιστροφές από το ένα κράτος – μέλος στο άλλο. «Η λύση στο μεταναστευτικό είναι η φύλαξη συνόρων. Ας είμαστε ειλικρινείς, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για προστασία συνόρων με αποτροπή και όχι μόνο με search and rescue. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό να εκκινήσει το PACT με διαγραφή όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος στο πλαίσιο του Δουβλίνο».

Για αυτόν τον λόγο, «προχωράμε σε διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη που εξίσου επιβαρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω των δευτερογενών ροών προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Συμφώνου με τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων», όπως τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Παράλληλα, χαιρέτησε τις ρυθμίσεις του κανονισμού επιστροφών αναφορικώς με τα return hub, την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών και την αύξηση της διοικητικής κράτησης, ρυθμίσεις που υποστηρίζει σθεναρά η Ελλάδα και ήδη έχει εισαγάγει στο εθνικό της δίκαιο.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, σημείωσε ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά απολύτως νόμιμη μεταναστευτική πολιτική, με κεντρικό στόχο τον έλεγχο των ροών, την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και τη συνεπή εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο μάς δίνει πλέον τα εργαλεία για να περάσουμε από τις διακηρύξεις στην εφαρμογή, από την ανοχή στην πραγματική αποτροπή. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμής».

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, οι Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν διμερείς συναντήσεις με ομολόγους από τη Βουλγαρία, το Βέλγιο τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, των επιστροφών και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον υπουργό και την υφυπουργό συνόδευαν ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας και ο διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Πρέσβης Νικόλαος Γιωτόπουλος.

Διαβάστε επίσης