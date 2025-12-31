Ρεβεγιόν στην TV: Οι σπέσιαλ εκπομπές που θα κάνουν παρέα στο κοινό 

Σε γιορτινό κλίμα μπαίνουν τα κανάλια, απόψε, θέλοντας να κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά στο κοινό και να κάνουν μαζί ρεβεγιόν. Έτσι, οι περισσότεροι σταθμοί έχουν δημιουργήσει σπέσιαλ εκπομπές με εκλεκτούς καλεσμένους και εκπλήξεις.

Στον ΑΝΤ1, στις 21.00, η Ζέτα Μακρυπούλια αναλαμβάνει δράση με το εορταστικό «Rouk Zouk». Με καλεσμένους καλούς φίλους, παίζουν για καλό σκοπό χαρίζοντας χαμόγελα σε όσους το έχουν ανάγκη. Εορταστικό παιχνίδι κάνουν αγαπημένοι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς «Grand Hotel», οι οποίοι θα χαρίσουν άφθονο γέλιο και θετική ενέργεια. Η Ζέτα στέλνει τις ευχές της για το 2026 και «ρουκζουκάρει» με παίκτες γεμάτους κέφι και έτοιμους για σκανταλιές, οι οποίοι φορούν τα ακουστικά τους και παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για την ενίσχυση του Σωματείου ΕΛΙΖΑ και των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.

Στις 23.00, στον σταθμό του Αμαρουσίου, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Σταμάτης Γονίδης θα χαρίσουν την απόλυτη λαϊκή μουσική βραδιά. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους στο 18ο Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου. Την υπέροχη μουσική βραδιά ανοίγει ο αγαπημένος ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης, τραγουδώντας αγαπημένες προσωπικές επιτυχίες. Λίγο αργότερα, ανεβαίνει στη σκηνή ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής Σταμάτης Γονίδης, δίνοντας μία νότα νοσταλγίας στη «νύχτα», ερμηνεύοντας προσωπικές του επιτυχίες.

Στον ΣΚΑΪ υποδέχονται τη νέα χρονιά με μουσική, λάμψη και εκπλήξεις! Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 21.00, θα πρωταγωνιστήσει ένα special επεισόδιο του πιο δημοφιλούς τηλεοπτικού προγράμματος: του «The Voice of Greece»! Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, ο Κωστής Μαραβέγιας, ξαναζούν την εμπειρία μιας Special Blind Audition, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Δεκαπέντε ξεχωριστά acts από πολύ ταλαντούχους και αγαπημένους ανθρώπους, που αφήνουν για λίγο τον γνώριμο ρόλο τους και ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα και μοναδικό στόχο: να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες. Αυτοί είναι οι: Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Λένα Δροσάκη, Βίκυ Καγιά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Δανάη Μπάρκα, Άση Μπήλιου, Δάφνη Μπόκοτα, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Δημοσθένης Ταμπάκος, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και σε ένα μοναδικό ντουέτο οι Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος.

Στην ΕΡΤ1, στις 22.30, τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουβαράς με την εκπομπή «#Παρέα» και τον Κώστα Μακεδόνα να αναλαμβάνει να διασκεδάσει τους τηλεθεατές. Ο παρουσιαστής υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής υπέροχους καλεσμένους: τον Κώστα Αποστολάκη, την Ηλιάνα Γαϊτάνη, τη Χριστιάννα Γαλιάτσου, τη Μαρία Ηλιάκη, την Αννα Κουτσαφτίκη, τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, την Τζένη Μελιτά, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, τη Ματίνα Νικολάου, τη Φρόσω Ράλλη, τον Ταξιάρχη Χάνο, τη Σάννυ Χατζηαργύρη και τον Χάρη Χιώτη. Στις 23.55, η ΕΡΤ1 μεταδίδει, σε απευθείας σύνδεση, την εορταστική εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο Σύνταγμα.

Όσον αφορά στο OPEN; Στις 21.50, θα ξεκινήσει το εορταστικό πρόγραμμα με τίτλο «Open New Year». Ένα γνήσιο ρεβεγιόν που διατρέχει τις δεκαετίες του λαϊκού τραγουδιού. Μια βραδιά γιορτής που μας θυμίζει ότι ο Έλληνας εκφράζεται καλύτερα με το τραγούδι. Στη χαρά, στον καημό, στη λύπη, αλλά και στο ξεφάντωμα, είναι οι νότες που δίνουν φτερά στο αίσθημα. Δύο αγαπημένοι, λαμπεροί και διαχρονικοί εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού μάς καλούν στο δικό τους μουσικό ρεβεγιόν. Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής παρουσιάζουν το δικό τους ρεβεγιόν σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες. Υποδέχονται αγαπημένους φίλους τους, συνεργάτες τους, πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκαν μαζί, ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό τους, ανθρώπους που εκείνοι ανέδειξαν. Τραγουδούν, ανάμεσα σε άλλους, ο Γιώργος Γερολυμάτος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Τάνια Μπρεάζου, η Μορφούλα Ιακωβίδου, η Χριστίνα Μηλιού, η Τραϊάνα Ανανία, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και ο Θάνος Λάμπρου.







