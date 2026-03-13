Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη

Στη σύλληψη ενός 48χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στην περιοχή της Χαριλάου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 12 Μαρτίου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως για απάτη κατά συναυτουργία.

Πώς έγινε η απάτη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, 72χρονη γυναίκα δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άτομο, το οποίο παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε ηλεκτρολογική βλάβη στην περιοχή και ότι κινδύνευαν οι ηλεκτρικές συσκευές της, κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε λεκάνη έξω από την οικία της χρήματα, κοσμήματα αλλά και χειριστήρια ηλεκτρικών συσκευών.

Λίγο αργότερα, ο 48χρονος μαζί με συνεργό του προσέγγισαν το σημείο και αφαίρεσαν τη λεκάνη με τα αντικείμενα, επιχειρώντας να διαφύγουν.

Ωστόσο, η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Περίοικοι που άκουσαν τις φωνές της κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εγκλωβίσουν τον 48χρονο μέχρι να φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

To περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στρατηγού Γενναδίου στη Χαριλάου. Η ηλικιωμένη, μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κάλεσε αμέσως το «100».

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ με μοτοσυκλέτες αλλά και περιπολικά για τον εντοπισμό του δράστη. Έπειτα από αναζητήσεις, ο 48χρονος εντοπίστηκε μέσα σε οικοδομή στην οδό Κορίνθου στη Χαριλάου, όπου και συνελήφθη.

Μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων βρέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά τους.

Η σύνδεση με την υπόθεση του ανήλικου στο πρατήριο καυσίμων το 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο 48χρονος είναι πατέρας ανήλικου Ρομά που είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου πέντε χρόνια σε περιστατικό με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν είχε σημειωθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2022. Ο ανήλικος είχε αποχωρήσει με αυτοκίνητο από πρατήριο καυσίμων στην οδό Μοναστηρίου, αφού προηγουμένως είχε ανεφοδιαστεί χωρίς να πληρώσει.

Υπάλληλος του πρατηρίου ενημέρωσε αστυνομικούς που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή κοντά στο σημείο. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το όχημα και επιχείρησαν να το σταματήσουν για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει τις μοτοσυκλέτες των αστυνομικών για να αποφύγει τον έλεγχο. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου προκειμένου να το ακινητοποιήσουν, ωστόσο από εξοστρακισμό σφαίρας ο ανήλικος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο 48χρονος που συνελήφθη για την απάτη σε βάρος της ηλικιωμένης αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και του συνεργού του.

Διαβάστε επίσης