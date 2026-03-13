Κατασκοπεία στη Σούδα: Σε αυτό το σημείο στάθμευε το βαν του ο Πολωνός

Ο συλληφθείς επισκεπτόταν το Μαράθι εδώ και τρία χρόνια

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας


Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα.

Το creta24.gr, δημοσίευσε φωτογραφίες που φαίνεται το σημείο που ο κατηγορούμενος στάθμευε το βαν-τροχόσπιτό του από το οποίο είχε θέα στον κόλπο της Σούδας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πολωνός επισκέπτονταν το Μαράθι εδώ και τρία χρόνια. Ο άνδρας αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.

marathi1.jpg

Αρνείται τις κατηγορίες ο Πολωνός

Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς Πολωνός εξετάζεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του ύποπτου έπειτα από καταγγελία πολίτη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ελληνικές αρχές να αξιολογούν όλα τα στοιχεία και τις επικοινωνίες του υπόπτου, στο πλαίσιο των ερευνών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Έρευνες στο βαν και το κινητό του

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το κινητό του κατηγορούμενου, καθώς εκεί φέρεται να υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητά του.

Ο εξονυχιστικός έλεγχος που πραγματοποιείται στο κινητό του αφορά στον εντοπισμό ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού.

Παράλληλα στο βαν του που έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων θα γίνουν έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

