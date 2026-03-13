Ρόδος: Ποινές κάθειρξης 600 ετών «μοίρασε» το Εφετείο σε δύο διακινητές μεταναστών

«Βαριές» ποινές και χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκαν από το Β΄ Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε βάρος των διακινητών

Ποινές κάθειρξης 600 ετών και χρηματικό πρόστιμο 700.000 ευρώ επέβαλε συνολικά το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε δύο διακινητές μεταναστών.

Πρόκειται για 29χρονο από το Αζερμπαϊτζάν και 30χρονο από τη Μολδαβία οι οποίοι στις 5 Οκτωβρίου 2025 αποβίβασαν παράνομα στην Κάρπαθο 59 άτομα, εκ των οποίων τα 30 ανήλικα παιδιά.

Ειδικότερα το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 300 ετών και 7 μηνών (εκτιτέα τα 25 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 350.500 ευρώ στον 29χρονο, καθώς και συνολική ποινή κάθειρξης 300 ετών και ενός μηνός (εκτιτέα τα 25 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 350.500 ευρώ στον 30χρονο Μολδαβό, με τις εφέσεις να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη.

Το σκάφος είχε ξεκινήσει από τις τουρκικές ακτές και εντοπίστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025 σε παραλία της Καρπάθου από τους λιμενικούς, ενώ μεταξύ των μεταναστών υπήρχε και ένα άτομο που χρειάστηκε να διακομισθεί με ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

