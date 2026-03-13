Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη στην πορεία για την Ημέρα του Κουντς
Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους στις συγκεντρώσεις συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρές εκρήξεις αναφέρει η κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι ακούστηκαν στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια πορείας για την Ημέρα του Κουντς, σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους, όπου σύμφωνα με το Al Jazzera συμμετείχαν και κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι.
Οι εκρήξεις σημειώνονται λίγο αφότου ο «ισραηλινός» στρατός προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δύο περιοχές στην ιρανική πρωτεύουσα, τη Βίλα και τη Μονιρίγιε, και ζήτησε από τους κατοίκους να εκκενώσουν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κλείνει επ’ αόριστον ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα
12:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Toυρκικό πλοίο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με άδεια του Ιράν
12:02 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά
20:56 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;
11:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο
16:21 ∙ WHAT THE FACT