Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη στην πορεία για την Ημέρα του Κουντς

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρει η κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι ακούστηκαν στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια πορείας για την Ημέρα του Κουντς, σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους, όπου σύμφωνα με το Al Jazzera συμμετείχαν και κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

Iranian people are taking to the streets in Tehran for Al Quds Day, showing support for their country amid US and Israeli attacks



While the protesters were marching, smoke rose in the background due to an Israeli attack

Οι εκρήξεις σημειώνονται λίγο αφότου ο «ισραηλινός» στρατός προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δύο περιοχές στην ιρανική πρωτεύουσα, τη Βίλα και τη Μονιρίγιε, και ζήτησε από τους κατοίκους να εκκενώσουν.