Σφοδρή κριτική από την τουρκική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Ερντογάν 

Τουρκία: «Σφυροκόπημα» για τους S-400 μετά τις νατοϊκές αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων
Άρχισαν τα όργανα στην Τουρκία με δεδομένο πλέον ότι έχει δεχθεί τρεις πυραυλικές επιθέσεις εν μέσω σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η αντιπολίτευση επανέφερε στη δημόσια συζήτηση το θέμα των αγορασμένων από τη Ρωσία συστημάτων αεράμυνας S-400. Η Τουρκία πλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τέσσερα συστήματα S-400 από τη Ρωσία το 2017. Ωστόσο, η αγορά αυτών των συστημάτων πυροδότησε διαμάχη εντός του ΝΑΤΟ και επηρέασε την πρόοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Ο Οζγκούρ Εζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) επέκρινε την κυβέρνηση Ερντογάν:

«Περηφανευόσασταν μπροστά στους Ρώσους, εκείνοι σας έβαλαν στη θέση σας, πήγατε να επανορθώσετε και αγοράσατε τους S-400, αλλά δεν μπορείτε καν να τα αναπτύξετε. Τον αποκαλείτε «φίλε μου Τραμπ», αλλά δεν μπορείτε να πάρετε τα F-35, δεν μπορείτε καν να εκσυγχρονίσετε τα F-16 σας. Δεν μπορεί να υπάρχει μια εξωτερική πολιτική τόσο δειλή, τόσο στερημένη αυτοπεποίθησης».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος τουκ όμματος, Γκόκχαν Γκουνάιντιν πρόσθεσε:

«Δεν χρησιμοποιείτε τους S-400 επειδή δεν είναι συμβατά με το ΝΑΤΟ, αλλά η Τουρκία δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ το 2019; Γιατί ξοδέψατε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτά τότε; Ακριβώς όπως δεν καταφέρατε να αποκτήσετε τα F-35, παρόλο που ξοδέψατε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτά...»

Το θέμα έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και σε πολλά ενημερωτικά πάνελ. Το σχόλιο του γνωστού στην Τουρκία δημοσιογράφου Ισμάιλ Σαγμάζ σχετικά με το S-400 έχει ως εξής:

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λέει: “Η ίδια η έννοια της ασφάλειας του ΝΑΤΟ είναι η πιο κατάλληλη και ταχύτερη μέθοδος για εμάς· όταν εντοπίζεται απειλή, αυτό το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα και πυροβολεί.”

Είναι αυτό το S-400 ένα μπαούλο προίκας; Εννοώ, απλά θα μένει εκεί έτσι. Αν αυτό δεν είναι κατάλληλο, αν δεν είναι το πιο κατάλληλο και γρήγορο μέσο παρέμβασης σε περίπτωση επίθεσης, τότε γιατί δώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια γι' αυτό;

Γιατί μας έδιωξαν από το πρόγραμμα F-35 μόνο και μόνο επειδή το αποκτήσαμε αυτό; Γιατί δεν μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τα F-16 μας; Από το KAAN, γιατί δεν μπορούμε να προμηθευτούμε κινητήρες για τα αεροσκάφη που αναπτύσσουμε;

Πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση για αυτό, μια λογική εξήγηση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λέει: «Όταν δεχόμαστε πυραυλική επίθεση, το S-400 δεν είναι η πιο κατάλληλη και ταχύτερη μέθοδος παρέμβασης.»

