Λύση στο γόρδιο δεσμό των τουρκικών S-400; Τους ζητούν πίσω οι Ρώσοι και ανοίγουν το δρόμο για F-35
To μόνιμο «αγκάθι» στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις έχει όνομα: S-400.

Τα σενάρια για το τι θα γίνει με τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας δίνουν και παίρνουν και συνδυάζονται ασφαλώς με την ενδεχόμενη προμήθεια αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Άγκυρα. Μέσα στο καλοκαίρι ο Αμερικανός πρέσβης Τόμας Μπάρακ δήλωσε σε τουρκικά ΜΜΕ ότι οι ΗΠΑ αναζητούν «κοινό έδαφος» με την Άγκυρα για τα εξοπλιστικά και την περιφερειακή ασφάλεια «πριμοδοτώντας» το καθεστώς Ερντογάν.

Έχουν ακουστεί διάφορα για το πού θα καταλήξουν οι S-400. Ένα από τα πιο πρόσφατα σενάρια ήταν ότι η Τουρκία πουλάει τους S-400 στο Πακιστάν και μπαίνει ξανά στο πρόγραμμα των F-35 από την πίσω πόρτα.

Εντούτοις, εσχάτως κυκλοφόρησε ένα πιο... φρέσκο ενδεχόμενο. Τουρκικό δημοσίευμα επικαλούμενο ουκρανικές πηγές αναφέρει ότι η σειρά απωλειών της Μόσχας στην Ουκρανία ανάγκασε το Κρεμλίνο να προσεγγίσει την Τουρκία. Σύμφωνα με την ουκρανική Defense Express, η Ρωσία θέλει να πάρει πίσω τα συστήματα αεράμυνας S-400 που πούλησε στην Άγκυρα σε μια συμφωνία 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, η Ρωσία στρέφεται στην Άγκυρα για να αναπληρώσει γρήγορα το απόθεμά της σε S-400, μετά τις απώλειες που υπέστη στον πόλεμο και τις επιθέσεις της Ουκρανίας.

Η Τουρκία πλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τέσσερα συστήματα S-400 από τη Ρωσία το 2017. Ωστόσο, η αγορά αυτών των συστημάτων πυροδότησε διαμάχη εντός του ΝΑΤΟ και επηρέασε την πρόοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Δεν είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες και σε ποια τιμή είναι διατεθειμένη η Ρωσία να επαναγοράσει αυτά τα συστήματα. Οι ειδικοί υποδηλώνουν ότι η Μόσχα μπορεί να επιχειρήσει να διαπραγματευτεί μείωση της τιμής υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί τους S-400 στο έπακρο. Η Τουρκία έχει επίσης ισχυρά χαρτιά. Λόγω των επειγόντων αναγκών της Ρωσίας, η Άγκυρα θα μπορούσε να απαιτήσει υψηλή τιμή. Σύμφωνα με αμυντικές πηγές, εάν μια τέτοια πώληση πραγματοποιηθεί, τα έσοδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τα έργα μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς της Τουρκίας.

Τι θα σήμαινε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για την Ουκρανία

Το Defense Express σχολίασε: «Εάν η Ρωσία καταφέρει να αγοράσει τους S-400 από την Τουρκία, αυτό θα δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα για την Ουκρανία. Η Μόσχα θα προσπαθήσει να αποκτήσει υπεροχή στο μέτωπο αυξάνοντας την ικανότητα αεράμυνάς της σε σύντομο χρονικό διάστημα».

