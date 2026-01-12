Κύπρος: Θρίλερ η εξαφάνιση Ρώσου επιχειρηματία στην Κύπρο: Οι σχέσεις του με Μόσχα - Μινσκ

Μία μυστηριώδης εξαφάνιση απασχολεί τις αρχές στην Κύπρο, και αφορά σε έναν Ρώσο επιχειρηματία, η ταυτότητα του οποίου είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς φέρεται ως ο άνθρωπος, που στο παρελθόν είχε φέρει σε σύγκρουση Λευκορωσία και Ρωσία.

Ο 56χρονος Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τελευταία φορά έδωσε σημεία ζωής στις 7 Ιανουαρίου, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε από υπάλληλο της εταιρίας του.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, οι έρευνες αναζήτησης του με τη συνδρομή ελικοπτέρου και drones επικεντρώνονται στην περιοχή Πισσουρίου, καθώς εκεί έδωσε τελευταία φορά στίγμα το κινητό του.

Ο επιχειρηματίας διαμένει μόνος του στην Κύπρο σε διαμέρισμα που διατηρεί πάνω από τα γραφεία της εταιρείας του στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times,

Ποιος είναι ο αγνοούμενος επιχειρηματίας

Ο 56χρονος Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ έγινε ευρέως γνωστός το 2013, όταν συνελήφθη στο Μινσκ κατόπιν εντολής του Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «πολέμου της ποτάσας », μιας σύγκρουσης μεταξύ της Uralkali και της Belaruskali.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη το 2013 όταν επισκέφθηκε τη Λευκορωσία από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες. Τότε, κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας, ενώ η σύλληψή του έφερε σε σύγκρουση με τη Μόσχα το Μινσκ, καθώς κατείχε θέση τόσο στη ρωσική Uralkali όσο και στην Belarusian Potash Company, κρατική εταιρεία της Λευκορωσίας.

Αργότερα εκδόθηκε στη Μόσχα, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, αλλά εν συνεχεία αθωώθηκε καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2015. Κατόπιν, επέστρεψε στο επιχειρείν, ανέλαβε την ηγεσία της Global Ports και τα τελευταία χρόνια ζει στην Κύπρο.

Πάντως, το ειδησεογραφικό δίκτυο Nexta που δημοσιεύει ρεπορτάζ για την εξαφάνιση του 56χρονου επιχειρηματία στη Λεμεσό, διερωτάται κατά πόσον ήξερε πολλά, σημειώνοντας ότι μέλη της ρωσικής ελίτ έχουν κατά καιρούς εξαφανιστεί, αυτοκτονήσει ή είναι θύματα δυστυχημάτων και εγκληματικών ενεργειών.

Former Uralkali CEO Vladislav Baumgertner goes missing in Cyprus



Mysterious suicides among Russia’s elite have already happened — now come mysterious disappearances.



The 56-year-old Russian businessman Vladislav Baumgertner has gone missing in Limassol. He stopped responding on… pic.twitter.com/C2Oj4cECD3 — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2026

Η Uralkali είναι μια ρωσική εταιρεία-κολοσσός, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς μεταλλευμάτων καλίου. Κατέχει περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Διαθέτει πέντε ορυχεία και επτά εργοστάσια επεξεργασίας στις πόλεις Μπερεζνίκι και Σολικάμσκ της Ρωσίας. Θεωρείται στρατηγικής σημασίας εταιρεία για τη ρωσική οικονομία και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του VLADISLAV BAUMGERTNER, 56 ετών από τη Ρωσία, ο οποίος απουσιάζει από τις 07/01/2026, από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό.

Ο 56χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.90 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.