Λίβανος: Η στιγμή που αεροπλάνο απογειώνεται, την ώρα που το Ισραήλ επιτίθεται στη Βηρυτό

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένα εμπορικό αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Βηρυτού στο Λίβανο, ενώ καπνός από επιθέσεις του Ισράηλ υψωνόταν στον ουρανό.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις είναι απάντηση σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ, που εδρεύει στο Λίβανο.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DVbI_0kDPR_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να αναλάβει τον έλεγχο περισσότερων θέσεων στον Λίβανο μετά από επίθεση της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν. Τα στρατεύματα, διευκρίνισε, έχουν εντολή να καταλάβουν επιπλέον τοποθεσίες εντός του Λιβάνου. Χαρακτήρισε τα βήματα αυτά ως «τακτικά μέτρα» και όχι ως χερσαία εισβολή.