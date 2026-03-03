Πρωτοβουλία Φάμελλου - Χαρίτση για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης καλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Κοινή επιστολή έστειλαν για το ίδιο θέμα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Οι δύο πρόεδροι θεωρούν απαραίτητη τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και χάραξη της εθνικής γραμμής.

Στις επιστολές τους προς τον πρωθυπουργό και τον ΠτΔ, οι πρόεδροι των δύο κομμάτων τονίζουν: «Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρά δεδομένα για τη διεθνή σταθερότητα και επηρεάζει ευθέως τα ελληνικά συμφέροντα. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ελλάδα οφείλει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο».

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ ζητούν τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών όχι μόνο για λόγους ενημέρωσης από τον πρωθυπουργό, αλλά και για να χαραχτεί εθνική στρατηγική για τη στάση και τις πρωτοβουλίες της χώρας.

01 02 02 02

Διαβάστε επίσης