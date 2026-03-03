ΥΠΕΝ: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας

Έκτακτη σύσκεψη με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και εκπροσώπων των ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυσικού αερίου.

Στ. Παπασταύρου: Έχουμε τα εργαλεία για στήριξη στους πολίτες αν χρειαστεί

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη πως, όταν χρειάζεται, έχει τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση», σημείωσε νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι «ενεργειακά έχουμε ένα διαφοροποιημένο μείγμα που μας επιτρέπει να έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα. Έχουμε ΑΠΕ, έχουμε υδροηλεκτρικά, είμαστε κόμβος ενεργειακής διασύνδεσης και εργαζόμαστε ώστε η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου».



Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι αύριο Τετάρτη πρόκειται να συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με τον εφοδιασμό και τις τιμές.