Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο
Ισραηλινός αξιωματικός ασφαλείας τους πλησίασε ξαφνικά και προσπάθησε να καλύψει την κάμερα με το χέρι του
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τούρκος δημοσιογράφος και χειριστής κάμερας συνελήφθησαν ενώ έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ.
Ο δημοσιογράφος του CNN TÜRK Emrah Çakmak και ο κάμεραμαν Halil Kahraman έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ, όταν ένας Ισραηλινός αξιωματικός ασφαλείας τους πλησίασε ξαφνικά και προσπάθησε να καλύψει την κάμερα με το χέρι του.
Στη συνέχεια, η κάμερα βγήκε εκτός πλάνου και η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε. Η ομάδα του CNN TÜRK, της οποίας η μετάδοση υποβλήθηκε σε ισραηλινή λογοκρισία, τέθηκε υπό κράτηση.
