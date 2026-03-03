Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο

Ισραηλινός αξιωματικός ασφαλείας τους πλησίασε ξαφνικά και προσπάθησε να καλύψει την κάμερα με το χέρι του

Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο
Τούρκος δημοσιογράφος και χειριστής κάμερας συνελήφθησαν ενώ έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ.

Ο δημοσιογράφος του CNN TÜRK Emrah Çakmak και ο κάμεραμαν Halil Kahraman έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ, όταν ένας Ισραηλινός αξιωματικός ασφαλείας τους πλησίασε ξαφνικά και προσπάθησε να καλύψει την κάμερα με το χέρι του.

Στη συνέχεια, η κάμερα βγήκε εκτός πλάνου και η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε. Η ομάδα του CNN TÜRK, της οποίας η μετάδοση υποβλήθηκε σε ισραηλινή λογοκρισία, τέθηκε υπό κράτηση.

