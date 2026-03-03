Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Μια ζεστή καρδιά που ξεκινά από τη σκηνή και αγκαλιάζει ολόκληρο τον λόφο του Λυκαβηττού

Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Για τους ΠΥΞ ΛΑΞ, ο Λυκαβηττός δεν είναι απλώς ένας χώρος: είναι μια σκηνή-σφραγίδα. Από το 1996, όταν άρχισαν να εμφανίζονται εκεί, μέχρι τις ιστορικές βραδιές του 2000 με τα συνεχόμενα sold out, το θέατρο του Λυκαβηττού έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο δυνατές τους στιγμές.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο κλασικό τους στέκι, όπου η μουσική τους “πιάνει” την Αθήνα από ψηλά. Το ραντεβού κρατάει χρόνια — με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες.

497a9679-efb0-18a7-517c-b6ec6ffef534.jpg

Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους: ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο — καθώς και μια αίσθηση επιστροφής: στις μουσικές και τους στίχους που μας κράτησαν όρθιους και στις στιγμές που τα κάναμε δικά μας.

Έχοντας στις αποσκευές τους όλα όσα τους έφεραν εδώ: κλασικά κομμάτια, ρεφρέν που ανάβουν με την πρώτη νότα, τις διαχρονικές επιτυχίες τους «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Ανόητες Αγάπες» κ.ά., αλλά και το νέο τους άλμπουμ «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα» που ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής τους, με δέκα καινούρια τραγούδια, τη «Μεθυσμένη Καρδιά» και το «Καράβια που περάσατε» να δίνουν τον τόνο.

Γιατί αυτό είναι, τελικά, οι συναυλίες τους: μια ζεστή καρδιά που ξεκινά από τη σκηνή και αγκαλιάζει ολόκληρο τον λόφο του Λυκαβηττού — πάνω από τα φώτα της Αθήνας.

Συντελεστές:
Ηλεκτρικές κιθάρες: Χάρης Μιχαηλίδης
Keyboard : Νίκος Σάλτας
Πιάνο-Ακορντεόν: Ελευθερία Ναθαναήλ
Τύμπανα: Αλέξης Κούρτης
Ηλεκτρικό Μπάσο: Άκης Αμπράζης,
Πνευστά; Χρήστος Κυριαζής
Επιμέλεια ήχου: Νίκος Παππάς, Σάκης Πυριόχος
Επιμέλεια φώτων: Περικλής Μαθιέλλης, Φίλιππος Τρέπας
Παραγωγή: STRAY MUSIC

ΠΥΞ ΛΑΞ
Σάββατο 6 Ιουνίου
Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τιμές Εισιτηρίων:
17 ευρώ Προπώληση
20 ευρώ Ταμείο

Προπώληση:
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pyks-laks-kalokairi-2026/

