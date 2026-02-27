Μάρτιος στο Half Note Jazz Club με jazz, blues και παγκόσμιους ρυθμούς

ADEDEJI – AFROFUNK EXPLOSION

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ Ώρα έναρξης: 21:30 - Half Note Jazz Club

Κυριακή 1 Μαρτίου, ο Adédèjì φέρνει για πρώτη φορά στο Half Note Jazz Club ένα AFRO JAZZ EXPLOSION! “One Night Only: A Fusion of Rhythms & Revolution”.

Ετοιµαστείτε για ένα µοναδικό µουσικό ταξίδι! Ο Adédèjì και η εκρηκτική 7µελής µπάντα του θα µετατρέψουν τη σκηνή του Half Note Jazz Club σε µια αυθεντική Lagos Afrofunk γιορτή.

Ο ADÉDÈJÌ είναι ένας μουσικός με πρωτοποριακό όραμα, που συνδυάζει τους ιερούς ρυθμούς της παράδοσης των Yoruba με την ψυχή της jazz και του funk, δημιουργώντας έναν ήχο ταυτόχρονα διαχρονικό και εκρηκτικό. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λάγος της Νιγηρίας, τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης, έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της Δυτικής Αφρικής, μαγνητίζοντας το κοινό σε Ευρώπη και Αφρική.

Η μουσική του είναι ένας ζωντανός συνδυασμός παραδοσιακής Yoruba, jazz αυτοσχεδιασμού και funk ρυθμών, με ηχητικές αναφορές σε καλλιτέχνες όπως οι Fela Kuti, George Benson και King Sunny Ade. Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι στην καρδιά της Αφρικής, με στίχους που αγγίζουν θέματα ταυτότητας, πνευματικότητας και κοινωνικής συνείδησης.

Ο ADÉDÈJÌ έχει εμφανιστεί σε κορυφαία φεστιβάλ jazz και world music σε όλη την Ευρώπη, όπως Roskilde, Sines FMM, Sfinks, Africa Hertme, Visa for Music, Womex, Athens & Epidaurus, Amersfoort Jazz Festival και πολλά ακόμη. Παράλληλα, επιστρέφει τακτικά στο Λάγος για συνεργασίες με ντόπιους μουσικούς, αλλά και για συναυλίες με την διεθνώς αναγνωρισμένη μπάντα του από τη Νιγηρία.

Στις ζωντανές του εμφανίσεις, συνδυάζει παραδοσιακά όργανα (dùndún, shekere, bata) με τη σύγχρονη jazz-funk ενέργεια, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία που κάνει το κοινό να χορεύει και να θέλει πάντα περισσότερο. Afrocentric ρυθµοί, ηλεκτρισµένα grooves και µια ενέργεια που σε παρασέρνει πριν καν το καταλάβεις. Μερικοί από τους καλύτερους µουσικούς της Αθήνας θα συµµετάσχουν για µια Afrofunk εµπειρία που θα µείνει αξέχαστη. Την Κυριακή 1 Μαρτίου στο Half Note Jazz Club.

Μην το χάσετε!

Line up:

Adédèjì Adetayo – Κιθάρα/Φωνή

Drums: Jason Wastor

Keys: Ραφαήλ Μελετέας

Bass: Πέτρος Βασιλειάδης

Percussion: Άγγελος Πολυχρόνου

Horns: Νίκυ Κοκόλη (Alto Sax) & Δηµήτρης Παπαδόπουλος (Trumpet)

INFO

ADEDEJI – AFROFUNK EXPLOSION

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ώρα έναρξης: 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς |

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/adedeji-afrofunk-explosion/

www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310

BLUES CARGO special guest Michael Dotson

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, οι μοναδικοί Blues Cargo και Michael Dotson θα βρεθούν ξανά στο Half Note Jazz Club, για μια ανεπανάληπτη Chicago blues βραδιά!

Οι Blues Cargo, ένα από τα πιο αυθεντικά σχήματα Chicago Blues της ελληνικής σκηνής, μετά την sold out εμφάνιση τους τον Ιανουάριο, επιστρέφουν στο Half Note Jazz Club τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, έχοντας στο πλευρό τους τον διεθνώς αναγνωρισμένο bluesman από το Σικάγο, Michael Dotson.

Ο Michael Dotson φέρνει μαζί του τον εκρηκτικό ήχο του Chicago-style house rockin’ blues — ένα ακατέργαστο κράμα από shuffles και boogies, βαθιά ριζωμένο στην παράδοση — που συναντά τα Chicago-Funky-Soul-Blues standards των Blues Cargo, αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις από τα τρία άλμπουμ του συγκροτήματος.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς πως οι Blues Cargo στέκονται επάξια δίπλα στις κορυφαίες blues μπάντες του ίδιου του Σικάγο. Μια μπάντα με 35 χρόνια ζωής, πολύτιμες εμπειρίες και απόλυτη αίσθηση της φόρμας και του ήθους του μπλουζ που στην μακρόχρονη πορεία της έχει συνοδεύσει μουσικούς όπως Guitar Shorty, U.P Wilson, Louisiana Red, Lurrie Bell, Big Time Sarah, Eddie C. Campbell, Lefty Dizz, Blind Mississippi Morris, Sweet Betty, Jimmy Morello, Nellie Tiger Travis, Jolly Jumper and Big Moe κ.α.

Το άλμπουμ τους “Delayed Delivery” (2009), απέσπασε τις καλύτερες κριτικές από το μεγαλύτερο Αμερικανικό περιοδικό με διεθνές κύρος “Blues Review” αλλά και το πρόσφατο “On Time” απέσπασε επίσης εξαιρετικές κριτικές από το Αμερικανικό περιοδικό “Blues Blast Magazine”.

O Michel Dotson γέννημα-θρέμμα του Νότιου Σικάγο, απέκτησε τις επιρροές του ήδη από την εφηβεία, τρυπώνοντας στα μπαρ όπου εμφανίζονταν όλοι οι θρύλοι της εποχής: Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, Otis Rush. Ως κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής έχει συνεργαστεί με τούς μεγαλύτερους καλλιτέχνες του είδους. Υπήρξε μέλος των περίφημων Teardrops του Magic Slim για πάρα πολλά χρόνια, ένα σχήμα που απέσπασε το βραβείο W.C Handy για την καλύτερη blues μπάντα στον κόσμο. Έχει συνεργαστεί με τους Aaron Burton, Big Time Sarah, Little Mac Simmons, Jimmy Burns, Big Jack Johnson και άλλα ηχηρά ονόματα της blues σκηνής των Η.Π.Α. Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια ακολουθεί μια πετυχημένη σόλο καριέρα σε Ευρώπη και Αμερική. Το 2006 κυκλοφορεί το πρώτο του CD “Lightning in my pocket” και το 2010 κυκλοφορεί το ” A fork in the road “. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι μόνιμο μέλος της διεθνούς φήμης και βραβευμένης μπάντας “Mississippi Heat”.

Συμμετέχουν

Δημήτρης Ιωάννου – μπάσο, τραγούδι,

Σάκης Τσινούκας – κιθάρα,

Κωνσταντίνος Ζώτος – πλήκτρα,

Μπάμπης Τσιλιβίγος – Σαξόφωνο,

Γιάννης Χριστόπουλος –ντραμς.

INFO

BLUES CARGO special guest Michael Dotson

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310 www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/blues-cargo-special-guest-michael-dotson-3/?evId=876909

«FOR WOMEN» | Αγγελική Τουμπανάκη 5tet

Τετάρτη 4 Μαρτίου Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Γυναίκες ασυμβίβαστες, πρωτοπόρες, επαναστάτριες, πειρατίνες, μάγισσες και ανδρονίκες γίνονται τραγούδια που ενώνουν και φωτίζουν τις ψυχές και αφυπνίζουν το νου μας.



Το «FOR WOMEN» της Αγγελικής Τουμπανάκη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του Half Note Jazz Club την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

“Το FOR WOMEN, για μένα δεν είναι μόνο μια παράσταση, αποτελεί πράξη δύναμης και αφύπνισης, κάλεσμα και τόπος ένωσης.” Αγγελική Τουμπανάκη

Γεννήθηκε ως πράξη τιμής για τις γυναίκες εκείνες που υπερβαίνουν γενιές, σύνορα και μνήμες. Εμπνέουν συνθέτες ανά τον κόσμο και γίνονται τραγούδια. Υπάρχουν όχι μόνο ως σύμβολα, αλλά ως ζωντανές παρουσίες φορτισμένες με ιστορίες, τραύματα, δύναμη και μεταμόρφωση.

Έπειτα από αλλεπάλληλες παρουσιάσεις και μια βαθιά βιωματική ανταλλαγή με το κοινό, το FOR WOMEN εξελίχθηκε και μετουσιώθηκε σε μια εμπειρία πιο τελετουργική, πιο αποκαλυπτική και πιο συλλογική.

Διαχρονικές συνθέσεις των Νina Simone, Joni Mitchell, Patti Smith, Tracy Chapman, Λένας Πλάτωνος, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Θάνου Μικρούτσικου, Leonard Cohen, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, την Ανατολία και τη Λατινική Αμερική, πλέκονται σε ένα ηχητικό αφήγημα που αγκαλιάζει τη Γυναίκα σε όλες της τις μορφές.

Η παράσταση κινείται ανάμεσα στην εσωτερικότητα και τη συμμετοχή, τη σύνδεση και τον συλλογικό παλμό. Στη σκηνή, η Αγγελική Τουμπανάκη παίζει και αυτοσχεδιάζει, χρησιμοποιεί τη φωνή ως πολυεπίπεδο όργανο· δημιουργεί φωνητικούς κύκλους. Μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες της, δεξιοτέχνες της παραδοσιακής και τζαζ μουσικής, δημιουργούν ένα πολυδιάστατο ηχητικό σύμπαν, με φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, λούπες, πολυφωνίες.

Η παράσταση FOR WOMEN ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και αποτελεί την καλλιτεχνική αφετηρία του FOR WOMEN | Artivism Festival– ενός καινοτόμου οδοιπορικού φεστιβάλ αφιερωμένου στην έμφυλη ισότητα και τη συμπερίληψη. Σε κάθε τόπο, οι συντελεστές της συμπράττουν με τοπικές καλλιτεχνικές ομάδες, στοχεύοντας στο κοινό όραμα: Μια κοινωνία ισότητας.

Συντελεστές

Γρηγόρης Ντάνης – Κιθάρα

– Κιθάρα Γιώργος Μακρής – Γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

– Γκάιντα, φλογέρες, καβάλ Απόστολος Καλτσάς – Μπάσο, loops

– Μπάσο, loops Ηλίας Δουμάνης – Τύμπανα, pads, sound design

– Τύμπανα, pads, sound design Αγγελική Τουμπανάκη – Φωνή, loops, καλλιτεχνική επιμέλεια

INFO

«FOR WOMEN» | Αγγελική Τουμπανάκη 5tet

Τετάρτη 4 Μαρτίου Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση – https://www.more.com/gr-el/tickets/music/for-women-aggeliki-toumpanaki-5tet2/

www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310

Spyros Manesis Trio

Πέμπτη 5 Μαρτίου - Half Note Jazz Club Έναρξη 21:30

Ο καταξιωμένος σε Ελλάδα και εξωτερικό πιανίστας και συνθέτης Σπύρος Μάνεσης επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για μία μοναδική συναυλία την Πέμπτη 5 Μαρτίου, με το Spyros Manesis Trio, με τη συνδρομή δύο κορυφαίων μουσικών της ελληνικής τζαζ σκηνής, του Περικλή Τριβόλη στο κοντραμπάσο και του, από χρόνια συνεργάτη του, Αναστάση Γούλιαρη στα τύμπανα.

Στη συναυλία αυτή θα ακουστούν κυρίως συνθέσεις του Σπύρου Μάνεση από όλη του την πορεία, από τους δίσκους Trioism, Undelivered και Broken Blue, τολμηρές προσεγγίσεις σε συνθέσεις των Michel Legrand και Λένας Πλάτωνος, που τον έχουν εμπνεύσει αλλά και νέες ακυκλοφόρητες συνθέσεις του, λίγο πριν αυτές δισκογραφηθούν.

Το παίξιμο του Σπύρου Μάνεση χαρακτηρίζεται άλλοτε από εσωτερικότητα και μελωδικό λυρισμό και άλλοτε από δεξιοτεχνία και

εξωστρέφεια, πάντοτε όμως από φρεσκάδα και διάθεση για περιπέτεια και ρίσκο, με έντονες τις αναφορές σε ρεύματα όπως το post mainstream και η μοντέρνα τζαζ, και σε μουσικούς όπως οι B. Evans, K. Jarrett, P. Bley, B. Mehldau οι οποίοι τον έχουν επηρεάσει βαθιά.

Από τους κορυφαίους πιανίστες της τζαζ στη χώρα μας, o Σπύρος Μάνεσης, σπούδασε σε Ελλάδα και Ολλανδία και έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτη πορεία τόσο ως μουσικός με συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς και σχήματα (Spiral Trio, Flower Myth 4tet, Σαβίνα Γιαννάτου, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος κ.α.) σε δισκογραφία και εμφανίσεις σε πολλούς χώρους και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και ως δάσκαλος σε σχολές όπως η Jazzart και, πρόσφατα, η Τζαζ ειδίκευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

www.spyrosmanesis.com

Σπύρος Μάνεσης // πιάνο, συνθέσεις

Περικλής Τριβόλης // κοντραμπάσο

Αναστάσης Γούλιαρης // τύμπανα

INFO

SPYROS MANESIS TRIO

Πέμπτη 5 Μαρτίου Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση – https://www.more.com/gr-el/tickets/music/spyros-manesis-trio-2/

www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310

CHRISTIE DASHIELL QUARTET

ΠΕΜΠΤΗ 6 Μαρτίου Έναρξη 22:30 – ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Μαρτίου Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Μια εκπληκτική jazz vocalist, θα είναι κοντά μας για τέσσερα βράδια στο Half Note Jazz Club! Στην πρώτη της ευρωπαϊκή περιοδεία μετά την απονομή των βραβείων Grammy, η προτεινόμενη 2 συνεχόμενες φορές για Best Jazz Vocal Album Grammy, Christie Dashiell, έρχεται με το κουαρτέτο της για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μεταφέροντας την αδιαμφισβήτητη μαγεία της.

Η απαράμιλλη τραγουδίστρια και συνθέτης – που τοποθετείται εκεί όπου η jazz αγγίζει το rhythm’ blues, την soul και το gospel – με τρεις μόλις προσωπικούς δίσκους, έχει καταφέρει κάτι που άλλοι καλλιτέχνες κάνουν δεκαετίες να καταφέρουν! Να βρεθούν δηλαδή, στα υψηλότερα σημεία των charts και να έχουν δύο συνεχόμενες υποψηφιότητες για Grammy τις δύο τελευταίες χρονιές , ενώ ολάκερη η πορεία τους είναι γεμάτη από διακρίσεις!

Η πολυτάλαντη Christie είναι γεννημένη στην Washington DC και μεγαλωμένη στο Greenville της North Carolina. Είναι το τρίτο από τα τέσσερα γεμάτα μουσικό ταλέντο παιδιά μιας οικογένειας βαθιά ριζωμένης στην μουσική, του jazz μπασίστα Carroll Dashiell Jr. και της τραγουδίστριας /πιανίστριας συζύγου του. Η Christie ξεχώρισε από μικρό παιδί για την φωνή της, είτε αυτό ήταν σε εκκλησίες, είτε στο σχολείο αλλά και στο πανεπιστήμιο αργότερα. Η Christie Dashiell είναι απόφοιτη του περίφημου Howard University και της Manhattan School of Music. Όταν φοιτούσε στο Howard, συμμετείχε στο εξαιρετικό του ensemble φωνητικών Afro Blue με το οποίο εμφανίστηκαν και διακρίθηκαν στον διαγωνισμό για φωνητικά σύνολα του NBC “The Sing Off”.

H Christie έλαβε δύο φορές διακρίσεις από το περιοδικό Downbeat στα Student Music Awards ως soloist και καλύτερη τραγουδίστρια. Το 2015 έφτασε μέχρι τον ημιτελικό τους περίφημου Thelonious Monk International Vocals Competition. Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο με τίτλο “Time All Mine” με επιτυχία κι υψηλές θέσεις των charts του Billboard, ενώ μπήκε στην 50άδα των κριτικών δίσκων του περιοδικού Jazztimes. Σταδιακά, ξεκίνησε συναυλίες με το κουαρτέτο της κι έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα με το κουαρτέτο και της συναυλίες της με αυτό, δούλεψε για κάποιο καιρό και στο ιστορικό και διάσημο vocal ensemble των Sweet Honey in the Rock, αλλά και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες . Εμφανίστηκε στο project “The Ever Fonky Lowdown” με την Lincoln Center Jazz Orchestra και τον Wynton Marsalis, ενώ είναι ξεχωριστό μέλος του εκπληκτικού project “Black Lives: From Generation to Generation”. Παράλληλα, ως καθιερωμένη πλέον τραγουδίστρια, τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να διδάσκει στο Howard University.



To 2024, με την πολύτιμη βοήθεια της μεγάλης Dianne Reeves, η Dashiell κυκλοφόρησε το εκπληκτικό άλμπουμ “Journey in Black” που πήγε στα 5 υποψήφια για Grammy άλμπουμ για την vocal jazz του 2025. Την περασμένη χρονιά δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την κορυφαία ντράμερ, παραγωγό και συνθέτη Terri Lyne Carrington, που της μετέφερε την ιδέα της να αναβιώσει το ιστορικό album “We Insist– Freedom Now Suite” του 1960 των θρυλικών Max Roach, Abbey Lincoln και Oscar Brown Jr, δεδομένων των έντονων πολιτικών γεγονότων συνθηκών σήμερα που μοιάζουν με εκείνης της εποχής. Για την Christie Dashiell, η ιδέα και μόνο να μπει στα παπούτσια της Abbey Lincoln την τρόμαζε αλλά και την ιντριγκάρισε.

Με την Terri Lyne μάζεψαν κορυφαίους μουσικούς γύρω τους κι έφτιαξαν το περίφημο πλέον “We Insist 2025”, ένα σύγχρονο πολυεπίπεδο αριστούργημα που προτάθηκε κι αυτό για Grammy στα βραβεία του 2026!

Με glitter λοιπόν ακόμη από την μεγάλη γιορτή της μουσικής , η σπουδαία Christie Dashiell, έρχεται στην Ευρώπη και μας συστήνεται στην Αθήνα και στην jazz σκηνή της πόλης, από 6 έως 9 Μαρτίου. Μαζί της ο κορυφαίος μπασίστας και συνεργάτης της από το Black Lives, Reggie Washington, ο εκπληκτικός πιανίστας Tony Tixier κι ο απαράμιλλος ντράμερ Arnaud Dolmen. Τέσσερα βράδια που θα μείνουν στην μνήμη και την καρδιά μας για καιρό, αφού θα έχουμε σε απόσταση αναπνοής, σίγουρα μια νέα jazz ντίβα. Αναμένουμε

www.christiedashiell.com

CHRISTIE DASHIELL – Vocals

TONY TIXIER – Piano

ARNAUD DOLMEN – Drums

REGGIE WASHINGTON – Bass