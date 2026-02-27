Λέρος: Ο ανήλικος φερόμενος ως πατροκτόνος φέρεται να είχε υποστεί βία από τον νεκρό πατέρα του

Η κοινωνία της Λέρου είναι ανάστατη μετά το χθεσινό φονικό που έλαβε χώρα σε συνεργείο που διατηρούσε το θύμα στην περιοχή των Αλίντων, όπου ο ανήλικος γιος του, φέρεται να τον σκότωσε χτυπώντας τον με βαρύ μεταλλικό αντικείμενο.

Ο νεαρός, φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, ενώ μετά το σχηματισμό της δικογραφίας, ο φερόμενος ως πατροκτόνος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα της Κω. Παράλληλα, η σορός του 50χρονου αναμένεται να διακομισθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο φερόμενος ως δράστης, που δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 18 του χρόνια, φέρεται να χτύπησε τον 50χρονο πατέρα του στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο στον χώρο συνεργείου στην περιοχή των Αλίντων Λέρου, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Συχνές οι ενδοοικογενειακές εντάσεις

Σύμφωνα με την τοπική κοινωνία, οι προστριβές ήταν συχνές ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο, με τον νεαρό να φέρεται να έχει υποστεί βία από τον 50χρονο νεκρό κατά το παρελθόν.

Υπάρχουν εξάλλου αναφορές για σοβαρό καβγά λίγες ημέρες πριν το χθεσινό συμβάν, καθώς και ότι, μετά το φονικό, ο νεαρός φέρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του είχε υποστεί ατύχημα και είχε τραυματιστεί σοβαρά. Παράλληλα, σύμφωνα με έτερες πληροφορίες, στο συνεργείο, αλλά σε παρακείμενο χώρο βρίσκονταν άλλα δύο άτομα, που δεν ήταν παρόντα στον καβγά, ωστόσο, οι καταθέσεις τους αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη χθες (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο ανήλικος, μετά από διαπληκτισμό με συγγενικό του πρόσωπο, ηλικίας 50 ετών, ενώ βρίσκονταν στον χώρο εργασίας του τελευταίου, φέρεται να έριψε αντικείμενο, το οποίο τραυμάτισε τον 50χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

