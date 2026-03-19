Καραλής: «Ξέρω πως μπορώ να πηδήξω πιο ψηλά από το 6,17μ.»

Αποτελεί την μόνη υπενθύμιση πως στο άλμα επί κοντώ υπάρχει συναγωνισμός. Ο Εμμανουήλ Καραλής όσο ωριμάζει γίνεται και καλύτερος, κάτι που απέδειξε με το εκπληκτικό του άλμα στα 6,17μ. Πλέον, έχει μπροστά του την πρόκληση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τορούν. Όπου θέλει να κάνει τον κόσμο να παραμιλά και πάλι με την επίδοσή του!

Το όνομά του πλέον κλέβει τις εντυπώσεις, όπως φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου πριν τη διοργάνωση. Εκεί ο «Μανόλο» ξεκαθάρισε πως είναι σε καλή κατάσταση και γνωρίζει πως μπορεί να ξεπεράσει το 6,17μ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθω καλά. Αυτή η χρονιά έχει πάει πολύ καλά. Κατάφερα να περάσω τα έξι μέτρα περισσότερες από δέκα φορές. Τώρα, στη χειμερινή σεζόν, έχω και καινούργια κοντάρια. Προσπαθώ να ξεπερνάω τα έξι μέτρα και να πετυχαίνω τους στόχους μου. Πλέον πηδάω πιο ψηλά από τα είδωλά μου και αυτό είναι κάτι εκπληκτικό. Νιώθω καλά, είμαι υγιής, απολαμβάνω το άθλημα και είναι πάντα ωραίο να αγωνίζεσαι. Είναι πάντα ωραίο να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και νιώθω ότι έχω κι άλλα να δώσω.

Κάναμε εξαιρετική προετοιμασία. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε το 6,17 μ. Και το να το πετύχω στην πατρίδα μου, στην Αθήνα, ήταν κάτι σπουδαίο. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία να βρίσκομαι εδώ και να ξέρω ότι μπορώ να πηδήξω και πιο ψηλά από το 6,17 μ. Ελπίζω να γίνει και είμαι ενθουσιασμένος για το Σάββατο».

Για τη σχέση του με τον Μόντο Ντουπλάντις: «Ναι, εγώ και ο Μόντο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, πάνω από δέκα. Οι οικογένειές μας γνωρίζονται, έχουμε περάσει πολύ χρόνο μαζί, διακοπές, όμορφες στιγμές και φυσικά και στο στάδιο. Ο Μόντο είναι ένας απίστευτος αθλητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Προσπαθεί να ενώνει όλους στο άθλημα. Όταν καταρρίπτει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, θέλει να φέρνει κοντά όλους τους φίλους του, εμάς.

Είναι ο άνθρωπος που μας έκανε να πιστέψουμε ότι τα 6+ μέτρα είναι εφικτά. Και φέτος έχουμε περισσότερους από πέντε αθλητές πάνω από τα έξι μέτρα. Το να έχεις έναν φίλο και αθλητή όπως ο Μόντο είναι ευλογία για μένα. Με κάνει, ψυχολογικά, να σκέφτομαι ότι αν μπορεί εκείνος, γιατί όχι κι εγώ; Είναι υπέροχο που τον γνωρίζω τόσα χρόνια και ελπίζω να έχουμε άλλα δέκα χρόνια μαζί στους αγώνες, μαζί με όλη την παρέα».

Για το αν νιώθει να τον αγχώνει η πίεση που δημιουργείται με την προοπτική επικράτησης του Ντουπλάντις: «Όχι, δεν με αγχώνει. Όλοι αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Γι΄ αυτό είναι οι αγώνες. Αυτό θα κάνω κι εγώ. Είμαστε άνθρωποι και σε έναν αγώνα όλα μπορούν να συμβούν. Θα μπω για το καλύτερο, όπως κάνω κάθε φορά. Πιστεύω στις δυνατότητές μου και στη δουλειά που έχω κάνει».