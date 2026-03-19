Καραλής: «Ξέρω πως μπορώ να πηδήξω πιο ψηλά από το 6,17μ.»

Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής του επί κοντώ, μίλησε πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την εκπληκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Καραλής: «Ξέρω πως μπορώ να πηδήξω πιο ψηλά από το 6,17μ.»
Αποτελεί την μόνη υπενθύμιση πως στο άλμα επί κοντώ υπάρχει συναγωνισμός. Ο Εμμανουήλ Καραλής όσο ωριμάζει γίνεται και καλύτερος, κάτι που απέδειξε με το εκπληκτικό του άλμα στα 6,17μ. Πλέον, έχει μπροστά του την πρόκληση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τορούν. Όπου θέλει να κάνει τον κόσμο να παραμιλά και πάλι με την επίδοσή του!

Το όνομά του πλέον κλέβει τις εντυπώσεις, όπως φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου πριν τη διοργάνωση. Εκεί ο «Μανόλο» ξεκαθάρισε πως είναι σε καλή κατάσταση και γνωρίζει πως μπορεί να ξεπεράσει το 6,17μ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθω καλά. Αυτή η χρονιά έχει πάει πολύ καλά. Κατάφερα να περάσω τα έξι μέτρα περισσότερες από δέκα φορές. Τώρα, στη χειμερινή σεζόν, έχω και καινούργια κοντάρια. Προσπαθώ να ξεπερνάω τα έξι μέτρα και να πετυχαίνω τους στόχους μου. Πλέον πηδάω πιο ψηλά από τα είδωλά μου και αυτό είναι κάτι εκπληκτικό. Νιώθω καλά, είμαι υγιής, απολαμβάνω το άθλημα και είναι πάντα ωραίο να αγωνίζεσαι. Είναι πάντα ωραίο να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και νιώθω ότι έχω κι άλλα να δώσω.

Κάναμε εξαιρετική προετοιμασία. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε το 6,17 μ. Και το να το πετύχω στην πατρίδα μου, στην Αθήνα, ήταν κάτι σπουδαίο. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία να βρίσκομαι εδώ και να ξέρω ότι μπορώ να πηδήξω και πιο ψηλά από το 6,17 μ. Ελπίζω να γίνει και είμαι ενθουσιασμένος για το Σάββατο».

Για τη σχέση του με τον Μόντο Ντουπλάντις: «Ναι, εγώ και ο Μόντο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, πάνω από δέκα. Οι οικογένειές μας γνωρίζονται, έχουμε περάσει πολύ χρόνο μαζί, διακοπές, όμορφες στιγμές και φυσικά και στο στάδιο. Ο Μόντο είναι ένας απίστευτος αθλητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Προσπαθεί να ενώνει όλους στο άθλημα. Όταν καταρρίπτει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, θέλει να φέρνει κοντά όλους τους φίλους του, εμάς.

Είναι ο άνθρωπος που μας έκανε να πιστέψουμε ότι τα 6+ μέτρα είναι εφικτά. Και φέτος έχουμε περισσότερους από πέντε αθλητές πάνω από τα έξι μέτρα. Το να έχεις έναν φίλο και αθλητή όπως ο Μόντο είναι ευλογία για μένα. Με κάνει, ψυχολογικά, να σκέφτομαι ότι αν μπορεί εκείνος, γιατί όχι κι εγώ; Είναι υπέροχο που τον γνωρίζω τόσα χρόνια και ελπίζω να έχουμε άλλα δέκα χρόνια μαζί στους αγώνες, μαζί με όλη την παρέα».

Για το αν νιώθει να τον αγχώνει η πίεση που δημιουργείται με την προοπτική επικράτησης του Ντουπλάντις: «Όχι, δεν με αγχώνει. Όλοι αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Γι΄ αυτό είναι οι αγώνες. Αυτό θα κάνω κι εγώ. Είμαστε άνθρωποι και σε έναν αγώνα όλα μπορούν να συμβούν. Θα μπω για το καλύτερο, όπως κάνω κάθε φορά. Πιστεύω στις δυνατότητές μου και στη δουλειά που έχω κάνει».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις έπειτα από επείγον ιατρικό περιστατικό

18:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: «Ξέρω πως μπορώ να πηδήξω πιο ψηλά από το 6,17μ.»

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επαναστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

18:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το viral τραγούδι της Βουλγαρίας με τον Έλληνα δημιουργό και η εκρηκτική Dara

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές το μοιρολόι του Μανώλη Κονταρού για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας και απαισιότητας» η Ζωή Κωνσταντοπούλου

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είπα στο Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν θα το κάνει»

17:57LIFESTYLE

Ξεσπά η αδελφή του Λαζαρίδη κατά της Αγγελικής Ηλιάδη: «Ντροπή! Αυτός σε έφτασε εκεί που έφτασες»

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με «βουτιά» 2,47% - Κατά 3,4 δισ. κάτω η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήθηκε το διυλιστήριο της Χάιφα από τους Ιρανούς

17:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι επιπτώσεις θα έχει ο πόλεμος στην ευρωπαϊκή οικονομία: Το καλό, το κακό και το χειρότερο σενάριο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Έκτακτη προσγείωση για F-35 - Χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

17:28LIFESTYLE

Θύμα απάτης από τον μάνατζέρ της η Ούρσουλα Άντρες - Της έκλεψε $21,3 εκατ.

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το Bayt: Το πανίσχυρο μυστικό δίκτυο πίσω από τον Αγιατολάχ που εξακολουθεί να ελέγχει το Ιράν

17:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Όταν η Βουλή έγινε ρινγκ - «Με πιάνει από τον λαιμό και αρχίζει να με πνίγει»: Δίκη για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου από τον Φλώρο μέσα στο Kοινοβούλιο

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ χαιρετίζουν την απόφαση του IMO που καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά πλοίων

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας με καρκίνο τελικού σταδίου απονέμει στην κόρη του απολυτήριο λυκείου σε πρόωρη τελετή αποφοίτησης

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας επισκέφτηκε απροειδοποίητα στρατιωτική μονάδα στα Ιωάννινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Έκτακτη προσγείωση για F-35 - Χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επαναστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήθηκε το διυλιστήριο της Χάιφα από τους Ιρανούς

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πύραυλος προσγειώνεται σε ζωντανή μετάδοση δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today - Βίντεο

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»

16:07ΕΘΝΙΚΑ

Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είπα στο Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν θα το κάνει»

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Σαν Φρανσίσκο βυθίζεται γρήγορα και η NASA προειδοποιεί για πλημμύρες

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Μαθητής προσπάθησε να με χτυπήσει μπροστά στη διευθύντρια, ίδια η περίπτωσή μου με της Σοφίας Χρηστίδου» - Καθηγητής καταγγέλλει στο Newsbomb

17:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι επιπτώσεις θα έχει ο πόλεμος στην ευρωπαϊκή οικονομία: Το καλό, το κακό και το χειρότερο σενάριο

17:57LIFESTYLE

Ξεσπά η αδελφή του Λαζαρίδη κατά της Αγγελικής Ηλιάδη: «Ντροπή! Αυτός σε έφτασε εκεί που έφτασες»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ