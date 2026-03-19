Λίβανος: Πύραυλος προσγειώνεται σε ζωντανή μετάδοση δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today - Βίντεο

Αμείωτη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις πολεμικές επιχειρήσεις να κλιμακώνονται διαρκώς και τους απεσταλμένους των διεθνών μέσων ενημέρωσης να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Οι ακραία επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι ανταποκριτές αποτυπώνονται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον Λίβανο.

Στα σχετικά πλάνα καταγράφεται η στιγμή που ένας ισραηλινός πύραυλος πλήττει το έδαφος σε ελάχιστη απόσταση από ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου Russia Today. Την ώρα της επίθεσης, ο δημοσιογράφος διακρίνεται να σκύβει αστραπιαία προκειμένου να προστατευτεί από τα συντρίμμια, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πυκνός καπνός και θραύσματα καλύπτουν πλήρως την ατμόσφαιρα.

Αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη, ο ήχος της μετάδοσης αποτυπώνει την έντονη ταραχή του. Εμφανώς σοκαρισμένος από το συμβάν, ο απεσταλμένος ακούγεται να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρέθηκε, καθώς και το πώς κατάφερε τελικά να σώσει τη ζωή του αποφεύγοντας τα χειρότερα.

