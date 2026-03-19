«Πνίγεται» στα Στενά του Ορμούζ η παγκόσμια οικονομία: Στο «κόκκινο» οι τιμές ενέργειας

Snapshot Οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Περσικού Κόλπου έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, επηρεάζοντας αρνητικά την παγκόσμια οικονομία.

Η σύγκρουση ΗΠΑ

Ισραήλ με το Ιράν έχει κλείσει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Ισραήλ επιτέθηκε στο κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιο Παρς του Ιράν, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κατάρ και βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε το Ιράν για εξαντλημένη υπομονή και δήλωσε ότι θα προστατεύσει τη χώρα και τους οικονομικούς της πόρους με κάθε μέσο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει το κοίτασμα φυσικού αερίου Νοτίου Παρς, εάν το Ιράν προχωρήσει σε νέες επιθέσεις κατά του Κατάρ.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου του Περσικού Κόλπου εγκαινίασαν μία νέα επικίνδυνη φάση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η οποία απειλεί να επιδεινώσει την κρίση στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξήθηκαν σήμερα κατά 6,6% στα 114,47 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την σύντομη άνοδο πάνω από τα 119 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση, ενώ οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν σε υψηλό τριετίας. Συγκεκριμένα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο περίπου 25%, ξεπερνώντας τα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αγγίζοντας ρεκόρ από το 2023.

Φλέγεται η Μέση Ανατολή

Το Ισραήλ χτύπησε χθες (18/3) το «πετράδι» της ενεργειακής βιομηχανίας του Ιράν, το γιγάντιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars που το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ και είναι μακράν το μεγαλύτερο στον κόσμο. Το Ιράν ανταπέδωσε με δύο επιθέσεις σε έναν σημαντικό κόμβο φυσικού αερίου στο Κατάρ, ακριβώς απέναντι από τον Κόλπο, και με μια ομοβροντία πυραύλων προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, με τα συντρίμμια να πέφτουν κοντά σε ένα διυλιστήριο.

Το Ισραήλ και το Ιράν είχαν ήδη πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου των σχεδόν τριών πλέον εβδομάδων, οι νέες επιθέσεις όμως έπληξαν τους σημαντικότερους κόμβους στον κόσμο και αύξησαν την πιθανότητα αντεπιθέσεων. Ήδη, η σύγκρουση έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ένα στρατηγικό σημείο μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του ευρύτερου κόσμου, από όπου σε κανονικές περιόδους διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η ισραηλινή επίθεση είχε ως στόχο να καταπνίξει μια σημαντική πηγή εσόδων για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, την ομάδα που είναι επιφορτισμένη με την υπεράσπιση του ιρανικού καθεστώτος από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, σκοτώνοντας περίπου 7.000 ανθρώπους, ανέφεραν ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ΗΠΑ, οι οποίες είχαν προηγουμένως δεσμευτεί να περιορίσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ενημερώθηκαν για το σχέδιο εκ των προτέρων και δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό, δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι την Τετάρτη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε την επίθεση, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, για να πιέσει το Ιράν να ξεμπλοκάρει το Ορμούζ, πλέον όμως θεωρεί ότι η Τεχεράνη έλαβε το μήνυμα και δεν θα επιθυμούσε περαιτέρω επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Το βράδυ της Τετάρτης ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν εκ των προτέρων για την επίθεση του Ισραήλ στο South Pars. «Οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν τίποτα για αυτή τη συγκεκριμένη επίθεση», δήλωσε. «Δυστυχώς, το Ιράν δεν γνώριζε αυτό, ή κανένα από τα σχετικά γεγονότα που σχετίζονται με την επίθεση και αδικαιολόγητα και άδικα επιτέθηκε σε ένα τμήμα των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στα αντίποινα του Ιράν στον κόμβο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, ο οποίος χτυπήθηκε μία φορά την Τετάρτη και άλλη μία το πρωί της Πέμπτης. «Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Νέα φάση στον πόλεμο

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει «ένα νέο στάδιο πολέμου», καθώς στόχευσαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή.«Η αναγκαιότητα υπεράσπισης των υποδομών του Ιράν μας ανάγκασε να επιτεθούμε» σε ενεργειακές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις ΗΠΑ, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας οτι περαιτέρω επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις θα οδηγήσουν σε περισσότερα αντίποινα.

Ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές» στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η QatarEnergy δήλωσε ότι αρκετές από τις εγκαταστάσεις LNG της δέχτηκαν πυραυλικές επιθέσεις, προκαλώντας «σημαντικές πυρκαγιές και εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές». Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά από μια ιρανική επίθεση την Τετάρτη στο Ρας Λαφάν, η οποία προκάλεσε αυτό που η εταιρεία χαρακτήρισε «εκτεταμένες ζημιές» στην εγκατάσταση Pearl GTL, τη μεγαλύτερη μονάδα μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρά καύσιμα στον κόσμο.

Το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ασίας και το Ρας Λαφάν, το οποίο είναι υπεύθυνο για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών LNG, δέχθηκε επίθεση από το Ιράν σε αντίποινα για το Νότιο Παρς. Το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν χτυπήθηκε την Τετάρτη στις πρώτες αναφερόμενες επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ, μια σημαντική κλιμάκωση που ώθησε την Τεχεράνη να προειδοποιήσει τους γείτονές της

Ριάντ προς Ιράν: Εξαντλείται η υπομονή μας

Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε σήμερα το Ιράν ότι η υπομονή του βασιλείου και των γειτόνων του «δεν είναι απεριόριστη», προσθέτοντας ότι οι χώρες εξετάζουν τόσο πολιτικές όσο και μη πολιτικές απαντήσεις.«Δεν θα διστάσουμε να προστατεύσουμε τη χώρα μας και τους οικονομικούς μας πόρους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, μετά από περιφερειακή υπουργική συνάντηση στο Ριάντ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς η πρωτεύουσα του βασιλείου έγινε στόχος αρκετών ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων δύο διυλιστηρίων στην πόλη. Ο υπουργός δήλωσε ότι «δεν μπορεί να θεωρήσει αυτή τη στόχευση ως συμπτωματική».«Αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι για το πώς αισθάνεται το Ιράν για τη διπλωματία», είπε. «Δεν πιστεύει στις συνομιλίες με τους γείτονές του, προσπαθεί να πιέσει τους γείτονές του. Αυτό που μπορώ να πω κατηγορηματικά: αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει». Η ελάχιστη εμπιστοσύνη που υπήρχε με το Ιράν πριν από τον πόλεμο έχει «διαλυθεί» πρόσθεσε,

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής ενέχουν τον κίνδυνο επιδείνωσης του σοκ εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, το οποίο διαχειριζόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί.

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» όλο το South Pars

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει μαζικά» το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, αφότου οι ισραηλινές επιθέσεις στην ιρανική περιοχή ώθησαν την Τεχεράνη να εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Trump vowed to "massively blow up" South Pars if Iran struck Qatar again. The gas field he threatened to destroy is the same one powering Qatar's LNG exports he claimed to protect. Brent crude hit $114. Gas prices jumped 23%. The Nikkei fell 3.4%. https://t.co/1bYmrm6EKW — Albis (@AlbisDaily) March 19, 2026

Εάν η Τεχεράνη επιλέξει να αντιδράσει, δήλωσε ο Τραμπ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου με μια ισχύ και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί».

