Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)
Ιπποκράτους και Λυσίου
- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Ευφρονίου και Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου
- ΠΕΥΚΗ
Πλάτωνος και Αγ. Παρασκευής
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΓΙΑΛΑ)
Τήνου και Λεωφ. Αγ. Νικολάου
