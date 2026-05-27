Ρομπότ συλλέγουν τσάι σε ορεινές φυτείες της Κίνας – Δείτε βίντεο

Snapshot Ανθρωποειδή ρομπότ συμμετείχαν σε πραγματικές εργασίες παραγωγής λευκού τσαγιού στις ορεινές φυτείες της Φουτζιάν στην Κίνα.

Τα ρομπότ ανέλαβαν τη συγκομιδή φύλλων, τη μεταφορά φορτίων σε ανώμαλο έδαφος, την ξήρανση και τα επόμενα στάδια επεξεργασίας τσαγιού.

Η πρόκληση στόχευε στη δοκιμή της κινητικότητας, της ισορροπίας και της οπτικής αναγνώρισης των ρομπότ σε φυσικά, απαιτητικά περιβάλλοντα.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος των Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ 2026 και της προσπάθειας αξιολόγησης ρομποτικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Στους πρώτους Αγώνες του 2025 συμμετείχαν 280 ομάδες και πάνω από 500 ανθρωποειδή ρομπότ από 16 χώρες. Snapshot powered by AI

Τα ρομπότ έχουν περάσει από τις επιδείξεις στα εργαστήρια στους στίβους και τώρα στα χωράφια τσαγιού στην Κίνα, καθώς οι ομάδες που συμμετέχουν στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ του 2026 ξεκίνησαν μια πραγματική πρόκληση ρομποτικής στην περιοχή καλλιέργειας τσαγιού της επαρχίας Φουτζιάν, στη νοτιοανατολική ακτή της ασιατικής χώρας.

Το πρώτο σκέλος της σκυταλοδρομίας «Μεταφορά Ενέργειας» για τους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ του 2026 ξεκίνησε επίσημα τη 10η Μαΐου στο Φουντίνγκ της Φουτζιάν, μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής λευκού τσαγιού της Κίνας.

Αντί για ένα ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών, οι ομάδες ρομπότ τοποθετήθηκαν απευθείας σε φυτείες τσαγιού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπου εργάστηκαν μαζί με τοπικούς ειδικούς τσαγιού καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής του λευκού τσαγιού.

Η πρόκληση απαιτούσε από τα ανθρωποειδή ρομπότ να αναγνωρίζουν και να μαζεύουν φύλλα τσαγιού, να μεταφέρουν φορτία σε ανώμαλο ορεινό έδαφος, να απλώνουν τα φύλλα για ξήρανση στον ήλιο και να συμμετέχουν σε επόμενα στάδια επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καβουρδίσματος και της συμπίεσης των τσαγιού. Η άσκηση σχεδιάστηκε ως πρακτική δοκιμή στο πεδίο για τη συλλογή δεδομένων για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης και ενσωματωμένης AI, σύμφωνα με το δίκτυο CGTN.

Το μέρος παρουσίαζε προκλήσεις που σπάνια συναντώνται σε συνήθη περιβάλλοντα δοκιμών ρομποτικής. Οι απότομες πλαγιές και το ανώμαλο έδαφος έθεσαν σε δοκιμασία την ισορροπία και την κινητικότητα, ενώ οι διαφορές στο σχήμα και το επίπεδο ωριμότητας των φύλλων αποτέλεσαν πρόκληση για τα συστήματα οπτικής αναγνώρισης, ενώ, οι δυσμενείς εργασίες συγκομιδής έθεσαν στα όρια την επιδεξιότητα των ρομποτικών χεριών.

Η εκδήλωση ακολουθεί την εναρκτήρια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε το 2025 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Κίνας να αξιολογήσει τα ανθρωποειδή ρομπότ πέρα από τα περιβάλλοντα επίδειξης. Οι πρώτοι Αγώνες προσέλκυσαν 280 ομάδες και περισσότερα από 500 ανθρωποειδή ρομπότ από 16 χώρες.