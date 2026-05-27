Πανικός από το μυστικό τελεσίγραφο του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ αποσύρουν στρατηγικά όπλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσει το οπλοστάσιο των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων που προορίζονται για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που ξεσπάσει στρατιωτική κρίση στην Ευρώπη. Ένας στρατιωτικός απεσταλμένος που έστειλε ο Πιτ Χέγκσεθ άφησε άναυδους τους ανώτερους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ σε μια απόρρητη ενημέρωση στις Βρυξέλλες στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, αποκαλύπτοντας ότι η ισχύς πυρός των ΗΠΑ που έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί την Ευρώπη θα μειωθεί σημαντικά, ανέφεραν το Der Spiegel και το Reuters.

Η δέσμευση των ΗΠΑ για μαχητικά αεροσκάφη στο ΝΑΤΟ πρόκειται να μειωθεί κατά ένα τρίτο, ενώ το Ναυτικό θα αποσύρει αντιτορπιλικά από το απόθεμα της συμμαχίας. Η Ουάσινγκτον θα αποσύρει επίσης εντελώς τα υποβρύχιά της από τη συμμαχία, φέρεται να δήλωσε ο απεσταλμένος Αλεξάντερ Βέλεζ-Γκριν σε αξιωματούχους κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ευρώπη θα μείνει μόνη της να διατηρήσει τον δικό της ανεφοδιασμό σε αναγνωριστικά drones, ένα όπλο που έχει αποδειχθεί αποφασιστικό στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας . Ο απεσταλμένος του ΧέγκΣεθ τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεργαστούν στενά μόνο με εταίρους του ΝΑΤΟ που ενεργούν γρήγορα για να καλύψουν τα κενά που άφησε η μείωση της υποστήριξης από την Ουάσινγκτον.

Ορισμένοι αξιωματούχοι στη μυστική συνάντηση ερμήνευσαν το μήνυμα ως έμμεση απειλή, σύμφωνα με το Der Spiegel. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αποσύρει όλα τα υποβρύχιά της που προορίζονται για το ΝΑΤΟ. Τα αμερικανικά υποβρύχια συγκαταλέγονται στα πιο κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, επειδή είναι ικανά να παρακολουθούν τα πυρηνικά οπλισμένα υποβρύχια σκάφη της Ρωσίας.

Οι περικοπές θα καταστρέψουν το λεγόμενο«Μοντέλο Δυνάμεων του ΝΑΤΟ» (NATO Force Model), το πλαίσιο της συμμαχίας για την υπεράσπιση της Ευρώπης που καταρτίστηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καθορίζει ακριβώς ποια στρατεύματα, αεροσκάφη, πλοία και όπλα πρέπει να παραδώσει κάθε κράτος-μέλος στον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος στην ήπειρο.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το 62% των συνολικών αμυντικών δαπανών σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ, με ετήσιο στρατιωτικό προϋπολογισμό περίπου 980 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τραμπ έχει επικρίνει εδώ και καιρό τους Ευρωπαίους συμμάχους επειδή δεν δαπανούν αρκετά για τους δικούς τους στρατούς και επειδή δεν αναλαμβάνουν πλήρως το κόστος που τους αναλογεί στη συμμαχία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι ετών. Η κίνηση αυτή έγινε αφότου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε έντονα την έλλειψη στρατηγικής του Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Πριν από τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν προετοιμασμένοι για τη μείωση της υποστήριξης από την Ουάσινγκτον, αλλά φέρεται να αιφνιδιάστηκαν από την ταχύτητα του αιτήματος, σύμφωνα με το Der Spiegel.

Ο απεσταλμένος του Χέγκσεθ τους ενημέρωσε ότι κάθε κράτος μέλος αναμένεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προσφορές σε μια «Διάσκεψη Προμήθειας Δυνάμεων» τον Ιούνιο, οι οποίες θα διευκρινίζουν ακριβώς ποιες χώρες θα καλύψουν τα κενά που άφησε η αποχώρηση των ΗΠΑ.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον περασμένο Ιούνιο, οι σύμμαχοι υποκλίθηκαν στις απαιτήσεις του Τραμπ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Προσθέτοντας στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ αγνόησε τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, αποβιβαζόμενος σε μια σημαντική διάσκεψη ασφαλείας στη Σιγκαπούρη αντί να συναντήσει τον ομόλογό του.

Με τον Χέγκσεθ εκτός Ουάσινγκτον, ο Πιστόριους ακύρωσε εντελώς το σκέλος του ταξιδιού του στις ΗΠΑ και τώρα περνάει πέντε ημέρες στον Καναδά. Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να καταργήσουν την προμήθεια υποβρυχίων στο ΝΑΤΟ, αφήνουν ανοιχτό έναν τεράστιο στρατιωτικό κίνδυνο για την ήπειρο εάν δεν είναι σε θέση να καλύψουν το κενό που άφησε πίσω του ο Τραμπ.

Τα αμερικανικά υποβρύχια συγκαταλέγονται στα πιο κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, επειδή είναι ικανά να παρακολουθούν τα πυρηνικά οπλισμένα υποβρύχια σκάφη της Ρωσίας. Οι κρίσιμες υποδομές για τη Δύση, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια και οι αγωγοί πετρελαίου, προστατεύονται από τα υποβρύχια.

