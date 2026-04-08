WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει την τιμωρία ορισμένων χωρών του NATO λόγω μη στήριξης στον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο, κεκλεισμένων των θυρών.

Η διμερής συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους συμμάχους του ότι δεν τον υποστήριξαν στην κρίση με το Ιράν, η οποία περιελάμβανε και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ εξετάζει σχέδιο τιμωρίας ορισμένων κρατών-μελών του NATO, τα οποία θεωρεί ότι δεν στήριξαν επαρκώς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το σχέδιο προβλέπει την απομάκρυνση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες-μέλη της Συμμαχίας που θεωρούνται ότι δεν συνέβαλαν στην πολεμική προσπάθεια εναντίον του Ιράν και τη μεταστάθμευσή τους σε κράτη που υποστήριξαν περισσότερο τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως το σχέδιο υπολείπεται κατά πολύ των πρόσφατων απειλών του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει πλήρως τις ΗΠΑ από τη συμμαχία, κάτι με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα δεν μπορεί να κάνει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.