Αιγάλεω: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού έπεσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε στη 01:20 τα ξημερώματα στο Αιγάλεω, όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε διαδοχικά σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτηγό κινείτο στην περιοχή όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 48χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τα σταθμευμένα οχήματα και να προκαλέσει σημαντικές υλικές ζημιές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του ατυχήματος.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.