Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο - Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα
Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης
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- Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181.
- Φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα.
- Τα στοιχεία ταυτότητας του θύματος δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.
- Η αρμόδια Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 02:50 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μοτοσικλέτας.
Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια Τροχαία.
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