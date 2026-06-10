Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο - Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Snapshot Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181.

Φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα στοιχεία ταυτότητας του θύματος δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Η αρμόδια Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 02:50 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μοτοσικλέτας.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια Τροχαία.