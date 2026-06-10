Συντάξεις Ιουλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Ιουλίου 2026 για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πληρωμές - Συντάξεις
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  • Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 για τους μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 από τον e
  • ΕΦΚΑ και τα αντίστοιχα Ταμεία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
  • Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 για τους μισθωτούς θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 από το ΙΚΑ, Δημόσιο και άλλα Ταμεία όπως ΝΑΤ, ΕΤΑΠ
  • ΜΜΕ, ΔΕΗ, και ΟΤΕ.
  • Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και του Δημοσίου θα καταβληθούν αντίστοιχα στις 25 και 29 Ιουνίου 2026.
  • Οι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από Τετάρτη 24 Ιουνίου και Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.
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Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας,δηλαδή από την Τετάρτη 24 Ιουνίου και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

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