Ρόδος: Για ένα τσιγάρο ο 55χρονος δολοφόνησε τον 63χρονο – Με βεβαρημένο ιστορικό ο δράστης

Μία ασήμαντη διαφωνία για ένα τσιγάρο στάθηκε αρκετή για να σβήσει μία ανθρώπινη ζωή και να «βυθίσει» στο πένθος μία ολόκληρη γειτονιά της Ρόδου.

Ένας 63χρονος έχασε τη ζωή του από μαχαιριά στον λαιμό, μέσα στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε και δράστης φέρεται να είναι ένας 55χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας, ένας άνθρωπος με βεβαρημένο ιστορικό ψυχικής νόσου, ο οποίος τον φιλοξενούσε ως ένοικο και τον συνέδεε μαζί του σχέση οικειότητας. Το θύμα ελάμβανε επίδομα για την μίσθωση του δωματίου από τον 55χρονο, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική».

Η κλήση και η κινητοποίηση των Αρχών

Το βράδυ της 8ης Ιουνίου 2026 και περί ώρα 19:50, σταθμός του ΕΚΑΒ ενημέρωσε το κέντρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης ότι στον κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, σε περιοχή της Ρόδου, εντοπίστηκε άνδρας νεκρός, ο οποίος είχε δεχθεί πλήγμα στον λαιμό. Η ειδοποίηση έθεσε αμέσως σε συναγερμό τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος από κοινού με άνδρες της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων οι οποίοι ανέλαβαν να αποκλείσουν τον χώρο και να ξεκινήσουν την πρώτη καταγραφή των στοιχείων.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν στον ίδιο χώρο τόσο το θύμα όσο και έναν άνδρα που έφερε αίματα στα χέρια, ο οποίος, όπως εξακριβώθηκε στη συνέχεια, ήταν ο φερόμενος ως δράστης.

Εκείνος δεν είχε επιχειρήσει να διαφύγει, παραμένοντας στον τόπο του εγκλήματος, ενώ το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε στην αυλή της κατοικίας.

Τρεις άνδρες κάτω από την ίδια στέγη

Ο δράστης τη στιγμή του φονικού βρισκόταν στον κοινόχρηστο χώρο του κτηρίου μαζί με το θύμα. Οι άνδρες ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, σε ένα περιβάλλον που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, βάρυνε από προβλήματα, εντάσεις και δυσκολίες.

Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών ήταν φίλος με τον 55χρονο. Ήταν δύο άνθρωποι που είχαν συναντηθεί στην ίδια στέγη και είχαν μάθει να μοιράζονται την καθημερινότητά τους ως και τις καταχρήσεις τους. Η συνύπαρξη αυτή, ωστόσο, αποδείχθηκε εύθραυστη, καθώς μια στιγμή εκνευρισμού ήταν αρκετή για να μετατραπεί σε αιματηρή και ανεπανόρθωτη.

Δύο τσιγάρα και η επιμονή για ένα ακόμη

Η αφορμή του φονικού, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο ίδιος ο δράστης, ήταν πραγματικά ασήμαντη, σχεδόν εξοργιστικά μικρή σε σχέση με το βάρος της κατάληξης.

Ο 55χρονος υποστηρίζει ότι την ώρα του επεισοδίου καθάριζε πατάτες, ενώ προηγουμένως είχε ήδη δώσει στον 63χρονο 2 τσιγάρα. Το θύμα, διατείνεται, στάθηκε φορτικό και επέμενε να του δώσει και τρίτο, κάτι που εκείνος αρνήθηκε.

Καθώς ο 63χρονος συνέχιζε να επιμένει και να τον ενοχλεί, ο 55χρονος, έχοντας ήδη το μαχαίρι στο χέρι από το καθάρισμα, φέρεται να το έστρεψε εναντίον του και να του κατάφερε τουλάχιστον ένα πλήγμα στον λαιμό.

Το χτύπημα βρήκε καίριο σημείο και προκάλεσε θανάσιμο τραυματισμό. Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο 63χρονος ήταν ήδη νεκρός, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό περιθώριο ιατρικής παρέμβασης.

Με βεβαρημένο ιστορικό ψυχικής νόσου ο δράστης

Καθοριστικό στοιχείο για την κατανόηση της υπόθεσης αποτελεί η κατάσταση της υγείας του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου, ένα ιστορικό που αναμένεται να βαρύνει ιδιαίτερα στην πορεία της έρευνας και στην αξιολόγηση της πράξης του.

Το παρελθόν αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με όσα ο ίδιος φέρεται να ανέφερε στην απολογία του. Ο 55χρονος υποστήριξε ότι στο διάστημα εκείνο σκεφτόταν να κάνει κακό στον εαυτό του, στοιχείο που παραπέμπει σε μια εύθραυστη και φορτισμένη ψυχική κατάσταση τις ώρες πριν από το έγκλημα.

Διατείνεται, παράλληλα, ότι δεν θυμάται περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, αφήνοντας ανοιχτό ένα κρίσιμο ερώτημα γύρω από τον βαθμό στον οποίο είχε επίγνωση των πράξεών του.

Η εικόνα που σχηματίζεται, είναι αυτή ενός ανθρώπου που, πέρα από την κατηγορία που τον βαραίνει, φαίνεται να κουβαλούσε ο ίδιος ένα δικό του φορτίο πόνου και ψυχικής αστάθειας.

Πρόκειται για παράγοντα που οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σχετίζεται άμεσα τόσο με τα κίνητρα όσο και με τον τελικό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης. Το πρωί της Δευτέρας ο 55χρονος είχε επισκεφθεί την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ομολογία στις Αρχές

Απολογούμενος στους αστυνομικούς, ο 55χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, περιγράφοντας μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο έδρασε. Στην κατάθεσή του επανέλαβε ότι η αφορμή ήταν η επίμονη απαίτηση του θύματος για το τρίτο τσιγάρο και η ενόχληση που του προκαλούσε, την ώρα που εκείνος ήταν απασχολημένος με το καθάρισμα των πατατών.

Η ομολογία αυτή, σε συνδυασμό με την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος και τα αίματα στα χέρια του, συνθέτει το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ποινική δίωξη. Ωστόσο, οι αναφορές του στην απώλεια μνήμης και στην ψυχική του κατάσταση αναμένεται να αποτελέσουν κομβικό σημείο της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθεί.

Δίωξη για ανθρωποκτονία και προθεσμία για απολογία

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαδικασιών, ο 55χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Στη συνέχεια, ο Α’ τακτικός Ανακριτής του χορήγησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, με τη σχετική διαδικασία να έχει οριστεί για τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης.

Έως τότε, ο φερόμενος ως δράστης παραμένει στη διάθεση των Αρχών. Το βάρος της υπεράσπισής του αναμένεται να επικεντρωθεί στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, αλλά και στην ψυχική του κατάσταση και στο ιατρικό του ιστορικό, στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνεχίζουν την έρευνα, με στόχο να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο φονικό. Στο επίκεντρο της προανάκρισης παραμένει ο τρόπος με τον οποίο μια καθημερινή στιγμή στον κοινόχρηστο χώρο μιας πολυκατοικίας κατέληξε σε θάνατο, καθώς και το κατά πόσον η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών σιγόκαιγε από καιρό ή υπήρξε στιγμιαία και ανεξέλεγκτη έκρηξη.

Οι αρμόδιοι αναμένεται να αξιολογήσουν το σύνολο των ευρημάτων, ανάμεσά τους και το μαχαίρι που εντοπίστηκε στην αυλή, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει η κατάθεση του τρίτου ατόμου που βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή του εγκλήματος. Πέρα από τη νομική του διάσταση, το περιστατικό αναδεικνύει και μια βαθύτερη πραγματικότητα, αυτήν δύο ανθρώπων που ζούσαν στο περιθώριο, παλεύοντας ο καθένας με τα δικά του προβλήματα, μέχρι που μια ασήμαντη αφορμή τους έφερε αντιμέτωπους με την πιο ακραία κατάληξη. Η πορεία της έρευνας θα κρίνει τον τελικό χαρακτηρισμό της πράξης και τα επόμενα δικαστικά βήματα για τον 55χρονο.